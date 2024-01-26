Гибридный (или электрический самолет) самолет от Electra призван составить конкуренцию eVTOL (с вертикальным взлетом).

Производитель электрических самолетов Electra сообщает о нескольких тысячах заказах (на $8 млрд) на свою машину eSTOL. Это гибридный самолет, использующий короткую взлетно-посадочную полосу.

Изображение: Electra

С 8 пропеллерами с электроприводом и большими закрылками самолет обладает «увеличенной подъемной силой», то есть таким сильным аэродинамическим эффектом, что может взлетать при разгоне со скоростью всего 56 км/ч. Для сравнения: легкие самолеты обычно взлетают со скоростью от 80 до 150 км/ч.

Это означает, что самолет будет взлетать и приземляться на аэродромах размером всего 92 х 31 метр. Даже предполагается, что он может приземлиться на крыши построек.

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В eSTOL есть место для 9 пассажиров и пилота, а также для багажа. Дальность полета составляет 805 км. В полете он достигает скорости 322 км/ч. Одним из преимуществ перед машинами eVTOL считается сертификация.

Это по сути обычный пассажирский самолет, поэтому лицензию на эксплуатацию будет гораздо проще получить.

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В настоящее время Electra тестирует два прототипа самолета всего с двумя сиденьями. Планируется, что более крупная машина впервые взлетит в воздух в 2026 году. Electra планирует получить сертификат в 2028 году, чтобы затем можно было выполнять официальные полеты.