Новый материал может дать Китаю значительное преимущество над другими странами при производстве квантовых компьютеров.

Международная исследовательская группа представила новый материал, способный охлаждать квантовые компьютеры. Этот материал может стать альтернативой дефицитному жидкому гелию, который сейчас используется в качестве теплоносителя. Квантовые компьютеры необходимо довести до почти абсолютного нуля (-273°C), чтобы стабилизировать содержащиеся в них кубиты.

Изображение из открытых источниковИзотоп гелий-3 является особенно хорошим теплоносителем и используется в особо крайних случаях — в квантовых компьютерах или при хранении атомных боеголовок. Чтобы найти замену гелию-3, ученые исследовали твердые материалы и наткнулись на «сверхтвердый» материал на основе кобальта (Na2BaCo(PO4)2).

Чтобы охладить материал, исследователи применили магнитное поле и медленно уменьшали его, что привело к снижению температуры материала. Это явление известно как магнитокалорический эффект. Как обнаружили исследователи, материал остыл до температуры значительно ниже 1 Кельвина (-272,15°C).

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Это означает, что существует вероятность использования материала в качестве охлаждающего вещества. Однако существуют ограничения. Материал должен использоваться в среде, уже охлажденной до температуры 4 Кельвина (-269,15°C). Открытие материала может значительно продвинуть исследования. Оно было опубликовано в журнале Nature.

Материал выглядит как кристаллы пурпурного цвета. Фото: Wei Li

Группу возглавляли исследователи из Китая, которые заинтересованы в замене жидкого гелия в качестве охлаждающей жидкости. В настоящее время Китай импортирует редкий изотоп гелий-3. Китай не имеет гелия-3 и полагается на поставки из России и США. Таким образом, новый материал может обеспечить государству независимость в столь важном материале.

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Большинство квантовых компьютеров используют для своих вычислений так называемые квантовые биты (кубиты). Однако эти кубиты очень нестабильны и могут быть легко повреждены нагреванием, поэтому важно поддерживать их температуру близкой к абсолютному нулю (0 Кельвинов).



