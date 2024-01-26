Водителей все больше раздражают бессмысленные гаджеты в их автомобилях.

Компания The Verge обнаружила удивительную тенденцию: впервые с момента начала опросов удовлетворенность водителей машинами снизилась.

Для исследования было опрошено 84 555 владельцев новых автомобилей, купивших машину более 90 дней назад. С информационно-развлекательными системами, установленными в автомобилях, пользователям сложно работать. Поэтому такие системы часто вообще не используются. Только 56% слушают музыку с помощью систем. Менее 50% используют функции навигации, телефона или голосового управления.

Как показывает исследование, большинство водителей предпочитают использовать приложения для смартфонов, такие как Apple CarPlay или Android Auto.

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Однако есть исключение, если информационно-развлекательная система не установлена самим производителем автомобиля, а — как в случае с некоторыми производителями — была запрограммирована Google. Тогда информационно-развлекательное предложение пользуется большой популярностью.

Такие бренды, как GM, теперь, вероятно, планируют отказаться от функций CarPlay и Android Auto и вместо этого предлагать систему Google в своих новых автомобилях.

Еще один важный пункт критики со стороны автомобилистов: новый дизайн автомобилей. В области автомобильной оптики (фары и прочее) удовлетворенность снизилась больше, чем в любой другой.

Одно интересное наблюдение: по-видимому, электромобили догнали в плане популярности авто с двигателями внутреннего сгорания. В сегменте компактных внедорожников на первом месте три электрические модели: Kia EV6, Nissan Ariya и Ford Mustang Mach-E. BMW iX и i4 также показали отличные результаты в своих категориях.

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Автомобильная марка Tesla по-прежнему пользуется популярностью, но неуклонно теряет в плане удовлетворенности клиентов уже много лет.



