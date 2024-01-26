Биткоин становится популярной инвестицией в Китае. Все больше граждан покупают BTC, поскольку доступные на местном уровне инвестиции становятся менее интересными.

Биткоин и почти все другие криптовалюты запрещены в Китае с 2021 года. Только проект Conflux (CFX) поддерживается в стране на государственном уровне. Тем не менее инвестиции в BTC со стороны китайцев не прекращаются.

В интервью Reuters инвестор Дилан Ран рассказал, почему китайцы продолжают незаконно инвестировать в BTC. По словам Рана, существуют различные лазейки. Китайцы могут открывать банковские счета за рубежом и использовать их для торговли криптовалютами на биржах, таких как Binance и OKX. Покупка биткоинов особенно интересна в качестве инвестиции для граждан Китая.

В интервью агентству Reuters Ран пожаловался на падение цен на акции на китайской фондовой бирже. Они были в минусе три года. По данным Finanz.net, китайский фондовый индекс (Shanghai Composite) снизился на 22,2% за трехлетний период.

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За это же время Ран получил 45% прибыли от своих инвестиций в криптовалюту. Помимо использования счетов в иностранных банках, он также приобрел биткоины через так называемых «трейдеров серого рынка». Для этого он использовал платежные карты небольших региональных китайских банков и отправлял за один раз максимум 50 000 юаней — около $6100.

Граждане Китая имеют право инвестировать 50 000 юаней в год на зарубежные рынки. Однако официально разрешены только инвестиции в образование и путешествия.

Ран рассматривает биткоин как безопасную инвестицию для китайцев. Негативные экономические события дали бы BTC дополнительный импульс.

Согласно исследованию Reuters, Китай вяло реализует запрет на криптовалюту. Китайская интернет-компания Tencent запрещает разговоры о криптовалютах или NFT на своих платформах Wechat и Weixin.

Это положение содержится в Условиях обслуживания, которые были обновлены полтора года назад. Пользователи, которые обмениваются информацией о торговле криптовалютами или предлагают обмен цифровых валют, должны воздерживаться от этого в будущем.

Любой, кто нарушит это правило, будет сначала предупрежден. Tencent также оставляет за собой право ограничить функции соответствующей учетной записи. Любой, кто продолжит говорить о криптовалютах или NFT, будет заблокирован. Крайняя мера, потому что, хотя такие платформы, как Facebook, Whatsapp и Twitter, запрещены в Китае (как и в России), Wechat является ведущим приложением для социальных сетей с более чем миллиардом пользователей, и трудно представить повседневную жизнь большинства граждан без него.

Эта мера связано с усилением подавления Китаем криптовалют и блокчейн-активов. Оплата криптовалютами в Китае запрещена, и их получение также является наказуемым деянием.

Конечно, Китай принципиально не против крипторынка. Скорее, эта зачистка криптоиндустрии должна освободить место для собственной цифровой валюты, цифрового юаня. Цифровая валюта центрального банка Китая — единственная криптовалюта, разрешенная в стране. Wechat также недавно представил цифровой юань в качестве способа оплаты.

Китайцы используют Alipay и WeChat Pay, чтобы сначала конвертировать юани в стейблкоины, которые затем можно использовать в качестве торговой валюты на криптовалютных биржах.

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P2P-торговля также процветает в Китае. По данным Chainalysis, страна в настоящее время (январь 2024 года) находится на 13-м месте в мире по объёму торговли.