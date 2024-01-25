Американские астрономы наблюдали и зафиксировали чрезвычайно редкое событие: одновременную двойную солнечную вспышку на расстоянии 500 000 километров друг от друга. Возникшие солнечные бури оказали влияние на радиосвязь на Земле.

Солнце приближается к своему солнечному максимуму – в настоящее время это отражается на возрастающей активности нашей звезды. В канун Нового 2023 года произошла самая сильная солнечная вспышка с осени 2017 года.

Солнце может быть опасным для Земли. Фото из открытых источниковВ понедельник, 22 января, астрономы Обсерватории солнечной динамики НАСА (SDO) зафиксировали двойную солнечную вспышку — такой почти одновременный взрыв является чрезвычайно редким событием, как сообщает сайт spaceweather.com. Что особенно примечательно, так это расстояние между двумя местами извержения.

Вспышки произошли в зонах AR3559 и AR3561. Они расположены в двух разных полушариях Солнца, а именно в южном и северном. Они находятся на расстоянии 500 000 километров друг от друга. Это значительно дальше, чем Луна от Земли (385 000 километров).

реклама

Солнечные вспышки имели общую магнитуду М 5,1 — второй по силе известный класс извержений. Для сравнения: извержение в канун Нового года было классифицировано как вспышка магнитудой Х 5,1. Класс X относится к самым сильным солнечным вспышкам.

Сообщается, что в результате вспышек в понедельник произошло отключение радиосвязи в коротковолновом диапазоне продолжительностью не менее 30 минут над Австралией и Индонезией. Это, вероятно, особенно повлияло на радиолюбителей и судоходцев.

За последние несколько часов (25 января) на Солнце также произошли новые извержения. Последствия могут ощущаться до субботы, 27 января.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Солнце в настоящее время приближается к своему максимуму, который, как ожидается, будет достигнут в течение 2024 года. По мнению экспертов, нынешняя фаза солнечной активности более интенсивна, чем предыдущие.