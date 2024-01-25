Очередной инцидент произошел у Boeing 757. Пассажирам невероятно повезло, самолет должен был взлететь через несколько секунд после произошедшего.

Boeing 757 на взлетно-посадочной полосе потерял переднее (носовое) колесо шасси. Об этом сообщили экипажу наземные службы. Самолету оставалось всего несколько секунд до взлета, и экипаж 757-го, видимо, не заметил проблемы. Колесо откатилось в траву рядом с взлетно-посадочной полосой, а затем было найдено.

Изображение из открытых источниковИнцидент произошел в минувшие выходные в Атланте, штат Джорджия, в самолете авиакомпании Delta Airlines. Boeing 757 должен был лететь в столицу Колумбии Боготу.

На борту находились 184 пассажира и 6 членов экипажа. Пассажиры смогли покинуть самолет. Их доставили в другой самолет. Boeing 757 вернулся в строй в воскресенье, 21 января.

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Эта авария произошла в абсолютно неподходящее время для авиастроительной компании Boeing. Недавно произошел инцидент с 737-9 Max. Во время полета отломилась часть фюзеляжа.

Авиационное управление США (FAA) и другие регулирующие органы приказали проверить все самолеты Boeing 737-9 Max. Самолеты, скорее всего, снова поднимутся в воздух.

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FAA утвердило порядок проверок машин. Такая проверка занимает более 10 часов на один самолет. Alaska Airlines теперь хочет добавить первый проверенный самолет в свое расписание полетов 26 января, а United Airlines планирует выпустить самолет в рейс 28 января.