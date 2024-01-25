Бомбардировщик B-1 должен быть способен нести другое оружие помимо гиперзвуковых ракет. Это делает самолет более боеспособным.

Бомбардировщик B-1 предполагается использовать для дальнейшего развития гиперзвукового оружия ВВС США.

B1. Изображение: Википедия



реклама

По словам производителя самолетов Boeing, под бомбардировщиком B-1 будет установлена новая станция внешней нагрузки, получившая название LAM («Load Adaptable Modular»), которая рассчитана на 3400 кг и может нести гиперзвуковые ракеты. Так называются ракеты, скорость полета которых в 5 раз превышает скорость звука.

До сих пор самолет B-52 использовался для испытаний гиперзвуковых ракет. ВВС выделили 8 самолетов B-52 для испытаний двигателей, радаров, вооружения и других обновлений. По данным ВВС США, эта работа по модернизации B-52 является причиной, по которой военные хотят перейти на B-1 для испытаний гиперзвукового оружия.

ВВС выведет из эксплуатации оставшиеся бомбардировщики B-1 к 2036 году и перейти на новые бомбардировщики B-21. Обновленные B-52 должны оставаться на вооружении как минимум до 2050 года.

Предложение Boeing представляет собой значительный отход от более ранних планов ВВС США, которые предусматривали использование B-52 в качестве испытательной машины для гиперзвуковых ракет. B-52 был чуть ли не единственным самолетом, способным к испытаниям с авиационным оружием быстрого реагирования AGM-183A. После некоторых технических проблем и нескольких крупных ошибок проект планируется закрыть.

Как объяснила в американских СМИ менеджер Boeing Дженнифер Вонг, сама Boeing видела необходимость в том, чтобы ВВС испытывали более новое, тяжелое вооружение. Однако было известно, что «в то время не хватало финансовых ресурсов», поэтому Boeing разработала внешнюю загрузочную станцию для самолета самостоятельно.

Boeing построила 4 станции внешней загрузки, но в ближайшее время ожидает заказа на строительство большего количества. Станция была спроектирована так, чтобы ее можно было быстро перенастроить для перевозки разнообразного нового оружия.

Первая станция внешней нагрузки уже доставлена в ВВС США и установлена на B-1. Сейчас система проходит наземные испытания.

Теоретически бомбардировщик B-1 мог быть оснащен 6 такими станциями, каждая из которых несет по 2 гиперзвуковые ракеты. У самолета есть взлетная мощность для подъема тяжелых грузов. Таким образом, B-1 может дольше оставаться в строю и заменить B-52.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако грузовые станции могут быть оснащены другим оружием, например, 48 бомбами малого калибра. Предыдущие испытания вызвали интерес у поставщиков оружия. Есть компании, которые заявляли о возможной интеграции своих вооружений и их испытаниях на В-1.