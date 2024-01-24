Известны подробности о том, как продвигается разработка электрокара Apple. Компания наняла менеджера Lamborghini Луиджи Тараборелли. А сама Lamborghini теперь будет полагаться на электромобили.

Согласно отчету Bloomberg, Apple пригласила Луиджи Тараборелли в команду Apple Car, то есть будущего автомобиля производителя iPhone. Специализированные СМИ называют инженера «гуру шасси». Он проработал в Lamborghini почти 21 год и совсем недавно отвечал за разработку и исследования в области шасси и динамики движения.

Изображение: Apple Согласно неназванным источникам, Тараборелли возглавил разработку дизайна автомобиля. Сам он заявлял на Linkedin, что не возглавлял отдел разработки в Lamborghini с мая 2022 года и сейчас живет в районе Сан-Франциско.



Тараборелли описывает свою карьеру следующим образом: «Я тружусь в автомобильной промышленности более двадцати лет и работал над дизайном великолепных автомобилей».

реклама



Он курировал разработку шасси, управление и подвеску, тормоза и диски. Он пишет, что технологии — одна из его страстей.

В разработке Apple Car было много взлетов и падений — это видно не в последнюю очередь по команде специалистов, которая должна работать над машиной. Помимо выдающихся профессионалов, таких как бывший глава Canoo Ульрих Кранц, Apple продолжает терять руководящий персонал. Так, Дуг Филд, руководитель проекта, покинул команду разработчиков через три года. В целом Apple собрала сотни специалистов из Tesla, Ford, Rivian, Volvo и Mercedes. Дизайнеры из McLaren, Porsche и Aston Martin теперь работают над автомобилем Apple.

По последней информации о секретном проекте, который находится в разработке как минимум с 2014 года, это будет беспилотный седан, в котором пассажиры сидят друг напротив друга. Крыша изогнута, как у VW Beetle. Инженеры экспериментируют с автоматически опускающимся багажником, подвижными дисплеями в сиденьях и спальных зонах.

24 января стало известно, что эксперты не ожидают выхода модели на рынок как минимум до 2028 года. Также появились слухи, что компания решила отказаться от полностью автономного электрокара, однако будет интегрирована система помощи водителю.

Кстати, больше на рынке нет автомобилей Lamborghini с двигателем внутреннего сгорания. Все модели с двигателями внутреннего сгорания полностью распроданы к концу производства, как заявил руководитель компании Штефан Винкельманн.

Производитель в настоящее время выпускает Aventador с двигателем V12, Huracn с двигателем V10 и внедорожник Urus с двигателем V8. Все эти автомобили уже проданы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока неизвестно, когда появится полностью электрический Lamborghini. Ожидается, что это произойдет не раньше 2028 года.