Google использует в браузере искусственный интеллект, чтобы помочь с написанием текстов и организацией вкладок. Конкуренты не дремлют.

Google анонсировала новые функции искусственного интеллекта для Chrome. Функции призваны сделать работу с браузером еще более продуктивной. Новая версия браузера (M121) должна выйти 24 января.

Функции искусственного интеллекта сначала будут доступны в США. Ожидается, что в течение года языковая модель Gemini станет еще более популярной.

Изображение: Google 1. Организация вкладок

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Если одновременно открыто много вкладок, то можно запутаться. С помощью искусственного интеллекта и опции «Органайзер вкладок» (Tab Organizer) Chrome теперь сможет их группировать. С помощью кнопки «Организовать похожие вкладки» Chrome автоматически переносит их в группы — например, по теме путешествий или покупок.

2. Написание текстов

В ближайшие месяцы Chrome поможет с написанием текстов. Если нужно отправить запрос в компанию через форму или написать отзыв о ресторане, ИИ должен сделать это за пользователя. Щелчок правой кнопкой мыши в текстовом поле открывает функцию «Помоги мне написать» (Help me write). Там следует написать ключевые слова, из которых ИИ составляет текст. Его длину и стиль можно регулировать.

3. Настройка браузера

Можно персонализировать Chrome с помощью кнопки «Настроить Chrome». Chrome настраивает фон браузера в зависимости от темы, настроения, цвета или визуального стиля. Это простой генератор изображений.

Изображение из открытых источниковGoogle медленно реагирует на растущую конкуренцию со стороны Microsoft Edge. Встроенный Copilot обеспечивает помощь при написании текста, например, при публикации сообщений в социальных сетях. Кроме того, в поиск Bing был интегрирован генератор изображений DALL-E 3.

Не отстает и Brave. Легко объяснить, почему браузер популярен. Он блокирует все виды традиционной рекламы. В то же время действует модель пожертвования для сайтов, на которых блокируется реклама.

Платформа на основе блокчейна позволяет пользователям просматривать сайты анонимно. Цель - обойти трекеры и мошеннических посредников. Вместо этого браузер должен распределять часть прибыли создателям контента и конечным пользователям.

Примечательно, что у конкурента Brave - Firefox - дела идут не столь гладко, несмотря на богатую историю.

Количество пользователей Firefox сокращается, но те, кто остался, начали использовать браузер более интенсивно, чем в предыдущие годы.

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Конкуренция между Google Chrome и Microsoft Edge все больше усиливается. По данным Statista, 46,17% пользователей во всем мире используют последнюю версию Chrome в качестве браузера по умолчанию. Edge следует на втором месте (7,58%). Firefox остается на третьем месте (4,54%), за ним следует Safari (4,07%). Все цифры относятся к количеству пользователей последней версии браузера.