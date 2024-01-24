Система Hammer по своей концепции аналогична американским планирующим бомбам, но является более гибкой.

Франция передаст Украине не менее 50 ракет Hammer.

Изображение: Safran Во Франции их еще называют AASM (модульное оружие класса «воздух-земля»). Первоначально разработка осуществлялась компанией Sagem Défense Sécurité, которая сейчас является подразделением Safran Electronics & Defense. Hammer аналогична американскому комплекту JDAM (Joint Direct Attack Munition).

У Hammer бомба оснащена не только головкой самонаведения и хвостовым оперением, но и ракетным двигателем. Таким образом, бомба становится крылатой ракетой. Ракета Hammer доступна для бомб разных размеров. В Украину пока, вероятно, будет поставляться только стандартная версия с бомбой массой 250 килограммов.

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Изображение: Safran Базовая версия Hammer в классе 250 килограммов имеет запас хода 70 километров. Это похоже на JDAM-ER (Extended Range), поставляемые США. JDAM-ER получает дальность полета за счет планирующих крыльев. Поскольку у нее нет собственной двигательной установки, фактическая возможная дальность полета сильно зависит от высоты, с которой она сбрасывается. Вариант JDAM с двигателем, аналогичный Hammer, разрабатывается в США. Однако неизвестно, когда они будут готовы к использованию и отправятся ли на Украину.

Hammer обеспечивает большую дальность полета по сравнению с JDAM-ER. Минимальная дальность должна составлять 15 километров. Это означает, что самолет может летать под радаром стандартных средств ПВО средней и большой дальности. Благодаря большой дальности стрельбы из него также можно стрелять до того, как истребитель попадет в зону действия ПВО ближнего действия.

Hammer может комплектоваться различными системами наведения и боевыми частями и обладает высокой точностью как по движущимся, так и по неподвижным целям. Например, есть варианты с инфракрасными или лазерными системами наведения. JDAM, с другой стороны, использует исключительно GPS и инерциальную навигационную систему.

Преимуществом Hammer считается стоимость. При цене единицы около 165 000 евро она дороже, чем JDAM-ER (около 40 000 евро), но намного дешевле современных крылатых ракет. Британско-французская Storm Shadow, которую получила Украина, стоит более миллиона евро за единицу.

Доставленный в Украину вариант Storm Shadow имеет дальность действия 250 километров и с боеголовкой массой 450 кг значительно большую разрушительную силу. Боевая часть Hammer весит около 90 кг.

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Однако Storm Shadow крупнее и ее легче обнаружить радарными системами противника, а затем перехватить средствами ПВО. Неизвестно, какие самолеты Украина будет использовать для запуска ракет Hammer. Во Франции для этой цели используют Dassault Rafales. В принципе, Украина могла бы использовать ракеты Hammer со всеми самолетами, которые могут сбрасывать JDAM-ER. К ним относятся МиГ-29 и Су-27.

