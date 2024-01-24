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Британская разведка опубликовала ранее неизвестные изображения «Колосса» (Colossus). Это один из первых цифровых компьютеров. «Колосс» сыграл решающую роль в расшифровке сообщений во время Второй мировой войны.
Устройство было создано, чтобы расшифровать сообщения нацистской машины «Лоренц». В отличие от «Энигмы», которая предназначалась для общего военного использования, «Лоренц» использовался немецким военным руководством для секретной связи.
Союзники смогли использовать «Колосс», чтобы «читать мысли Гитлера», как говорилось в более раннем отчете о компьютере.
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Colossus был разработан в начале 1940-х годов. Он располагался в Блетчли-Парке, штаб-квартире британских взломщиков кодов во время войны. Это был один из первых компьютеров, в котором использовались электронные компоненты.
Он считается важным предшественником современных компьютеров. Его существование долгое время держалось в секрете. Подробности об устройстве стали достоянием общественности только спустя десятилетия после окончания войны.
Среди опубликованных разведкой документов — письмо, в котором обсуждается работа по расшифровке нацистских сообщений. В нем обсуждается первоначальная идея компьютера, которую высказал британский инженер Томми Флауэрс. Он в конечном итоге и спроектировал компьютер.