Шифровальная машина «Колосс» (Colossus) была важным инструментом во время Второй мировой войны для перехвата нацистских сообщений.

Британская разведка опубликовала ранее неизвестные изображения «Колосса» (Colossus). Это один из первых цифровых компьютеров. «Колосс» сыграл решающую роль в расшифровке сообщений во время Второй мировой войны.

Изображение: GCHQУстройство было создано, чтобы расшифровать сообщения нацистской машины «Лоренц». В отличие от «Энигмы», которая предназначалась для общего военного использования, «Лоренц» использовался немецким военным руководством для секретной связи.

Союзники смогли использовать «Колосс», чтобы «читать мысли Гитлера», как говорилось в более раннем отчете о компьютере.

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Изображение: GCHQColossus был разработан в начале 1940-х годов. Он располагался в Блетчли-Парке, штаб-квартире британских взломщиков кодов во время войны. Это был один из первых компьютеров, в котором использовались электронные компоненты.

Изображение: GCHQОн считается важным предшественником современных компьютеров. Его существование долгое время держалось в секрете. Подробности об устройстве стали достоянием общественности только спустя десятилетия после окончания войны.

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Среди опубликованных разведкой документов — письмо, в котором обсуждается работа по расшифровке нацистских сообщений. В нем обсуждается первоначальная идея компьютера, которую высказал британский инженер Томми Флауэрс. Он в конечном итоге и спроектировал компьютер.