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kosmos_news
Израильский боевой танк «Меркава» получил защиту от магнитных мин
Также были замечены основные боевые танки с улучшенной конструкцией башни.

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7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль. Это событие показало, что хваленый «лучший танк в мире» можно вывести из строя простыми средствами. Боевые танки «Меркава» были атакованы самодельными бомбами и беспилотниками.
Фото: APA/AFP/JACK GUEZ / JACK GUEZ С тех пор израильская армия (ЦАХАЛ) модернизирует «Меркаву». С октября танки были замечены с многочисленными самодельными защитными конструкциями. Теперь появились изображения «Меркавы» Mk3, на которых защита выглядит стандартизированной, а не импровизированной.

Модернизация включает в себя новую «крышу» башни. Эта защита от гранат и взрывных устройств, сброшенных с дронов, а также дронов-камикадзе впервые появилась в больших количествах во время СВО. Особенно в начале конфликта они часто были очень простыми. Некоторые из них представляли собой просто деревянные балки и сетчатое ограждение сверху. Идея состоит в том, что взрывные устройства с ударными детонаторами взрываются до того, как достигают тонкой брони на верху башни.
Фото: APA/AFP/JACK GUEZ / JACK GUEZ Крыша Mk3 выглядит очень прочной и стандартизированной для массового производства. Она имеет шатровую форму, с заостренным кончиком. Это означает, что брошенные гранаты или взрывные устройства с взрывателями с таймером будут катиться вниз и взрываться на земле, а не над башней.

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Другого защитного устройства в таком виде в зоне СВО не видели. Так называемые юбки Mk3 имеют резиновые конструкции. На корпусе между фартуком и башней тоже есть такие резиновые элементы.
Фото: APA/AFP/ARIS MESSINIS / ARIS MESSINIS В прошлом году некоторые из новых Mk4 были замечены с резиновой защитой на юбке, но они казались гораздо более импровизированными и гораздо менее стандартизированными, чем резиновые защитные элементы на Mk3.

Основное назначение резиновых элементов — защита от магнитных мин. Это взрывные устройства, оснащенные сильными магнитами, которые прикрепляются непосредственно к корпусу танка и таким образом производят максимальную разрушительную силу.

Этот принцип уже использовался ранее. Во время Первой мировой водолазы прикрепляли магнитные мины к кораблям в порту. Во время Второй мировой Вермахт производил так называемые кумулятивные заряды. Три подковообразных магнита закрепляли взрывное устройство на танке.
 
Обучение работе с кумулятивным зарядом. Фото: Федеральный архив Германии Это был ответ на появление советских основных боевых танков КВ-1 и Т-34. Они были слишком тяжелобронированы, чтобы с ними могла эффективно бороться немецкая пехота на Восточном фронте. Кумулятивный заряд позже был заменен ракетными установками Panzerfaust и Panzerschrei.

Кумулятивный заряд последний раз использовался при попытке Третьего рейха отразить вторжение в Германию в 1945 году. Большая часть населения была мобилизована и оснащена дешевым оружием, в том числе такими минами.

Преимущество магнитных мин в том, что они довольно дешевы. Взрывчатка, таймер, несколько магнитов и у вас есть взрывное устройство, способное вывести из строя боевой танк. Однако заряд взрывчатого вещества должен быть соответственно тяжелым и большим, поэтому магнитные мины обычно не бросаются, а крепятся человеком непосредственно к танку.

Лучше всего это работает в узких городских улицах или во время внезапных атак из туннелей (как в секторе Газа). Один человек подбегает к танку, прикрепляет магнитную бомбу и убегает. Существует риск быть обнаруженным. Кроме того, при использовании самодельных взрывных устройств всегда существует риск того, что таймер сработает неправильно или слишком рано. 

Пока что новые резиновые элементы и улучшенную крышу можно увидеть только на Mk3. Это старая версия основного боевого танка. Mk3 постепенно выводится из эксплуатации и в настоящее время используется Армией обороны Израиля в основном в резервных подразделениях.

Можно предположить, что версия Mk4 тоже получит защиту — а возможно, уже получила ее и просто еще не было опубликовано соответствующих фотографий. Mk4 имеет систему защиты Trophy для отражения ракет и других снарядов, но она не помогает против магнитных мин.

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Система Trophy реагирует полностью автоматически и уничтожает снаряды до того, как они достигнут танка.
Благодаря системе Trophy и современной электронике, обеспечивающей автоматическое наведение на источник огня, «Меркаву» часто называют самым совершенным и лучшим основным боевым танком, имеющимся на вооружении. Уникальным преимуществом является то, что в башне установлен 60-мм миномет, позволяющий вести огонь с закрытых позиций, например, по позициям противника за холмами или зданиями.

#оружие #израиль #военная техника #танк #меркава #магнитные мины
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