Новый поезд CR450 призван превзойти другие высокоскоростные поезда.

Государственная железнодорожная компания Китая хочет с 2025 года эксплуатировать новый поезд, который установит новые стандарты скорости. CR450 должен развивать скорость до 400 км/ч в обычном режиме.

Согласно сообщению South China Morning Post, в экспериментальном режиме должна быть возможна скорость до 450 км/ч. Прототип и испытания нового поезда должны завершиться в этом году. Регулярные рейсы планируется начать в следующем году.

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Изображение: EPA/XINHUA / Zhang Tao

В июне 2023 года успешно прошли испытания высокотехнологичных компонентов поезда. Была даже достигнута скорость 453 км/ч. Самый быстрый обычный сверхскоростной поезд в Китае «Фусин» в настоящее время двигается со скоростью 350 км/ч. Максимальная скорость - 420 км/ч.

Поезда на магнитной подушке быстрее обычных поездов, таких как CR450. Используя электромагнитную технологию, поезда словно парят над рельсами, чтобы избежать трения и, таким образом, достичь еще более высоких скоростей.

Китай, обладающий крупнейшей железнодорожной сетью в мире, управляет железнодорожной линией Shanghai Transrapid в Шанхае. Поезда на ней способны развивать максимальную скорость 500 км/ч.

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Однако поезда на магнитной подушке не могут использоваться повсеместно. Китай уже имеет огромную железнодорожную сеть для обычных высокоскоростных поездов.