Космическая система электромагнитного оружия подавляет радары кораблей сверху и может сыграть важную роль в военных конфликтах

Вряд ли кого-то должно удивлять, что космическое оружие будет играть главную роль в военных конфликтах в будущем. В настоящее время Китай ведет весьма конкретную подготовку к тому, какие системы вооружения могли бы поддерживать боевые действия на земле или на море.

Авианосец USS Nimitz. Изображение из открытых источников

Как сообщает South China Morning Post, в компьютерной лаборатории в Чэнду была смоделирована атака на американский авианосец. С его реактивными самолетами дальность похода авианосца составляет около 1000 километров.

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В моделировании китайские гиперзвуковые противокорабельные ракеты запускаются с расстояния 1200 километров. Однако радар корабля обнаружил их только через 10 минут после взлета. В этот момент ракета находится всего в 50 километрах от корабля, и на заключительном этапе атаки от нее будет сложно защититься. Ракеты так долго остаются незамеченными, потому что Китай использует космическую систему электромагнитного оружия, которая подавляет радары кораблей сверху.

Спутники посылали сигналы помех, которые принимались радиолокационными устройствами кораблей. Это создало настолько высокий уровень «фонового шума», что «настоящие» радиолокационные волны, отраженные от реальных ракет, просто нельзя было обнаружить. Спутники для этого находились на имитации низкой орбиты, непосредственно над авианосцами.

Лаборатория в Чэнду занимается разработкой оборудования радиоэлектронной борьбы для китайских вооруженных сил. По расчетам, чтобы вывести из строя таким образом флот авианосцев, понадобится всего 2-3 спутника. Для глобального удара потребуется 28 спутников.

Эксперты предположили, что авианосцы использовали радар SPY-1D. Это несколько необычно, поскольку сама эта система на авианосцах не используется. Радар устанавливается на крейсеры и эсминцы ВМС США, такие как тип «Арли Берк» (эсминцы) и «Тикондерога» (крейсеры), для обнаружения противокорабельных ракет большой дальности.

В любом случае система, скорее всего, будет оставаться актуальной еще долгое время. Согласно последним сообщениям СМИ, радар, произведенный Lockheed Martin, используется с 1970-х годов и, как ожидается, будет оставаться в эксплуатации еще 60 лет.

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Неизвестно, какая гиперзвуковая ракета использовалась в моделировании. Однако, судя по дальности полета, это может быть YJ-21. Считается, что она может развивать скорость до 10 Маха. Военные эксперты полагают, что YJ-21 будет использоваться на таких боевых кораблях, как эсминец типа 055.