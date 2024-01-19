Танк США был поставлен на Украину лишь в старой версии. Сейчас идет модернизация важной функции военной техники.

Текущая СВО все еще находится на «зимних каникулах». Холод и грязь снижают боеспособность пехоты, техники и танков, поэтому обе стороны полагаются в первую очередь на удары авиации и артиллерии. Об этом пишут ряд зарубежных и отечественных СМИ, в том числе «Российская газета».

Изображение: EPA / VALDA KALNINA

Перерыв будет использован для обслуживания техники и подготовки наземной боевой техники к весеннему наступлению. Украина использует этот этап для модернизации американских танков M1 Abrams.

Интересная информация появилась в социальных сетях на этой неделе. На многих фотографиях изображен танк М1А1 с номерами М-19 ARAT.

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ARAT означает элемент реактивной брони Abrams. Это американская реактивная броня, созданная специально для M1 Abrams (M1 «Абрамс»). Реактивная броня действует пассивно. Обычно она состоит из взрывчатки и металлической пластины (их называют контейнерами). При попадании в реактивную броню взрывчатое вещество взрывается и отбрасывает металлическую пластину в сторону снаряда или шрапнели. В частности, её можно использовать для отражения кумулятивных снарядов, разработанных для пробития брони.

Система ARAT, как и многие реактивные средства защиты, состоит из нескольких плиток. Плитки, по которым стреляли или были повреждены, можно заменить по отдельности. На каждой боковой стороне М1 имеется по 32 плитки, защищающие корпус танка.

Большинство из танков были окрашены или покрыты фольгой в зеленый цвет, чтобы соответствовать лесному камуфляжу M1A1. М-19 ARAT обычно имеет песочный цвет, поскольку его окраска была разработана для конфликта в Ираке и используется армией США с 2006 года.

Используемые там основные боевые танки «Абрамс» были песочного цвета. На фотографиях из Украины видно, что цвет техники по-прежнему песочного цвета.

ARAT также имеется для башни танков «Абрамс», но на украинском М1А1 этой системы защиты нет. Сообщается, что М-19 система защиты способна отражать снаряды глубиной проникновения от 500 до 550 миллиметров. Этого недостаточно, чтобы отразить нынешние снаряды российского Т-90 (пробиваемость БК-29М: 650 - 750 мм), но, по крайней мере, ослабляет их до того, как будет достигнута реальная броня М1А1.

М-19 ARAT изначально предназначался для борьбы с противотанковыми средствами пехоты, такими как российский РПГ-7, широко применявшийся в Ираке и Афганистане. Но даже для этого существуют современные боеприпасы, обеспечивающие пробитие от 600 до 700 мм. Преемник модели РПГ-29 находится на вооружении российской армии с 1989 года и может пробивать танковые балки стандартными 750-мм боеприпасами.

Позже ARAT II был разработан и использовался в США. Над своего рода защитными плитами имеется дополнительный изогнутый слой. Они обеспечивают дополнительную защиту, отражая более мелкие снаряды. Они предназначены для остановки самодельных взрывных устройств, небольших снарядов и шрапнели до того, как они активируют динамическую броню.

Украина получила 31 танк M1A1 Abrams. США не хотели отправлять нынешнюю модель M1A2. Вместо этого бывшие в употреблении М1А1 были переработаны или собраны из старых запчастей и, таким образом, приведены в боевую готовность. США обосновали это тем, что украинским солдатам легче управлять М1А1. На самом деле США, вероятно, не хотели «приносить в жертву» свои современные М1А2 и не хотели давать России шанс проверить эффективность отечественных систем вооружения в бою против М1А2.

Тот факт, что М1А1 был поставлен в Украину без ARAT, вероятно, связан с экспортными ограничениями США. Неизвестно, был ли ARAT поставлен непосредственно США или страной-союзницей США. Также неизвестно, получила ли Украина достаточно М-19 ARAT, чтобы оснастить ими все 31 М1 «Абрамс».

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Еще до M1A1 другие танки, которые Украина получила от разных стран, были модернизированы динамической защитой. К ним относятся американская боевая машина пехоты M2A2 Bradley и немецкий Leopard в канадском варианте 2A4V.