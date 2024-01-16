Прототип ракеты нового типа, использующий в качестве топлива собственный корпус, может как сэкономить ресурсы, так и уменьшить проблему космического мусора.

Прототип ракеты, разработанный Кшиштофом Бздыком и его командой в Университете Глазго в Великобритании, использует в качестве топлива собственный корпус - баки сжигаются в качестве горючего. Этот метод исключает проблему утилизации корпуса после израсходования топлива.

Фото: Krzysztof BzdykЭто решение снижает вес ракеты и позволяет перевозить большую полезную нагрузку. Корпус прототипа содержит около пятой части общего количества топлива, создавая тягу около 100 Ньютонов. Однако для запуска реальных полезных грузов в космос необходимы более крупные и мощные модели ракет.

Кшиштоф Бздык объясняет порталу New Scientist, что более крупные модели ракеты могут использоваться для запуска в космос меньших полезных нагрузок, таких как спутники.

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Технология прототипа ракеты имеет огромный потенциал экономии, особенно для более крупных ракет. Обычно для них требуются топливные баки большего размера, что увеличивает общий вес.

Новая технология позволяет избежать этого дополнительного балласта, поскольку ракете не придется перемещать в космос вес пустого бака для хранения топлива.

Еще одним преимуществом является возможное сокращение космического мусора. Обычно двигатели либо выбрасываются в атмосферу, либо оставляются на орбите, что приводит к накоплению космического мусора.

Однако, когда бак сгорает в качестве топлива во время полета, остатков лома не остается.

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Для исследовательской группы следующей задачей является увеличение и масштабирование этой ракеты, чтобы расширить области ее применения.