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kosmos_news
Microsoft обгоняет Apple по капитализации благодаря ИИ
11 января техгигант Microsoft временно заменила своего технологического конкурента в качестве самой дорогой компании в мире. В основном это связано с бумом ИИ. У Tesla тоже всё в порядке.

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11 января акции Microsoft на фондовом рынке выросли на два процента, и капитализация техгиганта достигла $2,9 трлн. В то же время компания Apple стоила меньше. Это сделало Microsoft самой дорогой компанией в мире.

Причина, по которой Microsoft на время вышла на первое место по показателю капитализации очевидна: в прошлом году компания получила большую выгоду от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет, например, портал forklog.com.

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Изображение из открытых источниковMicrosoft имеет эксклюзивное партнерство с разработчиком языковой модели ChatGPT, OpenAI. Компания постепенно интегрирует новую технологию во все свои продукты, включая облачный сервис Azure. Microsoft недавно представила новую клавиатуру для ПК с выделенной клавишей для ИИ-помощника Copilot.

Apple же в последнее время слаба. В частности, в Китае снижается спрос на продукцию, в том числе на iPhone. Аналитики ожидают, что компании придется бороться с этой проблемой еще долгое время.

За последние шесть месяцев акции Microsoft выросли на 15,7%, а акции Apple за тот же период потеряли 1,3%.
Хорошо год закончила и Tesla. После того, как акции Tesla начали 2023 год на минимуме около $108, цена на ценные бумаги неуклонно росла в последующие месяцы. Курс на Nasdaq в настоящее время составляет $218.
Динамике цен в очередной раз способствовала публикация хороших цифр и позитивный прогноз на оставшийся 2024 год. 

В 2022 году ценные бумаги Tesla считались самыми удачными акциями для продавцов коротких позиций, то есть тех инвесторов, которые сделали ставку на дальнейшее снижение цены.

Учитывая экономические перспективы, которые не столь негативны, как ожидалось, рынки в целом кажутся довольно позитивными.

Аналитики и инвесторы, похоже, задаются вопросом, как Маск собирается поступать с Twitter и насколько его участие в новом проекте может повредить бренду Tesla.

Кроме того, рынок ожидал от Tesla большего с точки зрения валовой прибыли от продаж автомобилей. По сравнению с остальной автомобильной промышленностью у Tesla хорошие позиции.

Также будет интересно посмотреть, как массовое снижение цен повлияет на спрос и маржу. В последние недели Tesla предлагала большие скидки и, возможно, начала ценовую войну на рынке электромобилей.

Однако то, как будет действовать Tesla, также может зависеть от общей экономической ситуации, показателей инфляции, цепочки поставок, а также от решений по процентным ставкам, особенно Федерального резерва США.
Между тем ясно, что личное состояние Маска снова увеличится по мере роста цен на акции. Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, глава Tesla в 2023 году уже заработал $23 млрд.

В прошлом году «Великолепная семерка», как называют семь гигантов в сфере ИИ, стала движущей силой событий на фондовом рынке. Помимо «большой пятёрки», в них входят Microsoft, Meta, Apple, Amazon и Alphabet (материнская компания Google), а также производитель электромобилей Tesla и Nvidia.

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По мнению американской инвестиционной компании Franklin Templeton, акции технологических компаний также могут выиграть в 2024 году по всем направлениям, поскольку тема ИИ перейдет из фазы ажиотажа в фазу применения. Многие компании будут инвестировать в соответствующие инструменты и свою ИТ-инфраструктуру. В 2023 году компании, производящие полупроводники, аппаратное обеспечение и облачные вычисления, уже выиграли от растущего спроса на волне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта. Теперь индустрия программного обеспечения и интернет-услуг могут получить еще большую выгоду.

#apple #microsoft #бизнес
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