Новый тип двигателя может навсегда изменить авиацию.

По данным китайских СМИ, новый двигатель, разработанный исследовательской группой, считается «революционным». Он предназначен для придания самолету скорости до 16 Маха. Это около 19 600 км/ч.

«Революционный» гиперзвуковой двигатель Китая нацелен на достижение скорости 16 Маха. Изображение: F-16D Falcon ВВС СШАДвигатель требует значительно меньше топлива, чем обычные реактивные двигатели, и имеет другие преимущества. Он мог бы поднять самолет на высоту до 30 километров, что позволит совершать межконтинентальные перелеты всего за несколько часов.

Двигатель представляет собой Rotating Detonation Engine, то есть «Вращающийся детонационный двигатель» (RDE или ВДД) изначально предназначенный для достижения скорости 7 Маха. Согласно сообщению South China Morning Post, для более высоких скоростей он переключается во второй режим.

Одним из недостатков является то, что двигатели ВДД очень громкие. Кроме того, материал, из которого он изготовлен, должен выдерживать постоянные ударные волны.

Однако преимуществом является то, что, в отличие от прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД), они могут использоваться с скорости 0 км/ч и ускорять самолет со взлёта.

Что касается расхода топлива, то КПД двигателей ВДД оценивается почти в 80%, пишет Interesting Engineering. Обычные электрические или реактивные двигатели не превысят показателя в 30%.

Этот двигатель, названный «революционным», до сих пор представляет собой не более чем концепцию. Но технология, связанная с ВДД, делает всё больший прогресс.

Лишь в сентябре стало известно, что такой детонационный двигатель якобы был испытан на дроне. Если двигатели ВДД станут выпускаться серийно, они действительно смогут оказать долгосрочное влияние на авиацию.