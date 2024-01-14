Новое пиво Cyberbeer должно было поднять настроение поклонникам Tesla перед долгожданным выпуском Cybertruck. Однако пиво за $150 не всем пришлось по вкусу.

По случаю мероприятия Cybertruck Delivery Event, которое состоялось 30 ноября прошлого года, производитель электромобилей Tesla в октябре выпустил пиво под названием Cyberbeer. Автогигант просит $150 за две бутылки по 0,33 литра каждая и две керамических кружки Cyberstein. По словам Tesla, пиво было сварено на пивоварне Buzzrock в Калифорнии. Набор Cyberbeer был выпущен ограниченным тиражом и уже распродан. Сейчас появились первые отзывы на напиток.

Изображение: TeslaДве кружки из черной матовой керамики, входящие в каждый набор, имитируют форму Cybertruck, долгожданного электрического пикапа Tesla. Этот набор будет интересен для коллекционеров, но вряд ли оправдывает высокую цену. Особенно, если настоящее пиво непригодно для питья. Некоторые поклонники Tesla не испытывают большого энтузиазма по поводу Cyberbeer и выражают недовольство в интернете.

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«Пиво Tesla Cyberbeer вызвало алкогольное отравление», — написал в Твиттере американский ютубер Джереми Джадкинс.





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Мероприятие Cybertruck оказалось лучше пива. Другой пользователь Брайан Стоун поделился фотографиями банки пива с ржавчиной на крышке. Более того, он назвал вкус «отвратительным». Tesla не прокомментировала критику Cyberbeer.

В апреле Tesla выпустила на рынок Gigabier, пиво типа лагер. Три бутылки стоили $490 — отзывы на напиток были в основном положительными. Текила, которую Tesla выпустила в 2020 году, также была распродана за несколько часов. Это касается и нового Cyberbeer — но, учитывая плохие отзывы, не стоит ожидать, что лимитированная серия будет расширена.