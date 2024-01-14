Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Пиво Tesla не понравилось почитателям электромобилей
Новое пиво Cyberbeer должно было поднять настроение поклонникам Tesla перед долгожданным выпуском Cybertruck. Однако пиво за $150 не всем пришлось по вкусу.

реклама

По случаю мероприятия Cybertruck Delivery Event, которое состоялось 30 ноября прошлого года, производитель электромобилей Tesla в октябре выпустил пиво под названием Cyberbeer. Автогигант просит $150 за две бутылки по 0,33 литра каждая и две керамических кружки Cyberstein. По словам Tesla, пиво было сварено на пивоварне Buzzrock в Калифорнии. Набор Cyberbeer был выпущен ограниченным тиражом и уже распродан. Сейчас появились первые отзывы на напиток.

Изображение: TeslaДве кружки из черной матовой керамики, входящие в каждый набор, имитируют форму Cybertruck, долгожданного электрического пикапа Tesla. Этот набор будет интересен для коллекционеров, но вряд ли оправдывает высокую цену. Особенно, если настоящее пиво непригодно для питья. Некоторые поклонники Tesla не испытывают большого энтузиазма по поводу Cyberbeer и выражают недовольство в интернете.

реклама


«Пиво Tesla Cyberbeer вызвало алкогольное отравление», — написал в Твиттере американский ютубер Джереми Джадкинс. 


рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Мероприятие Cybertruck оказалось лучше пива. Другой пользователь Брайан Стоун поделился фотографиями банки пива с ржавчиной на крышке. Более того, он назвал вкус «отвратительным». Tesla не прокомментировала критику Cyberbeer.
В апреле Tesla выпустила на рынок Gigabier, пиво типа лагер. Три бутылки стоили $490 — отзывы на напиток были в основном положительными. Текила, которую Tesla выпустила в 2020 году, также была распродана за несколько часов. Это касается и нового Cyberbeer — но, учитывая плохие отзывы, не стоит ожидать, что лимитированная серия будет расширена.

#tesla #автомобили #интересное #бизнес #пиво
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Использование нейросетей во время программирования признали крайне вредным для новичков
Философ из США создал «Камеру тысячелетия» – первый снимок удастся получить ровно через 1000 лет
ТАСС: Для Китая российский рынок становится ключевым
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
7
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
1
Дроны РФ получили систему серийных сбросов и стали полноценными "бомбардировщиками"
+
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
8
EurAsian Times заметила у новейшего китайского истребителя FC-31 технологии от F-35 и F-22
4
Россия использует комплекс "Пенициллин" для обнаружения артиллерии ВСУ
3
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
4
В компании AMD настоятельно рекомендуют использовать двухканальный режим при работе с Ryzen 8000
4
Латвия передаст Украине автомобили «Нива» в качестве поддержки
3
В сети появились характеристики смартфонов Vivo X100 Pro+ и X100s
+
Хуситы делают беспилотники из сучьев и деревянных прутков
2
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
На телефоны Android пользователей начали приходить сообщения о вреде 2ГИС
3
Дания забыла поставить систему управления огня на 2 боевых арктических патрульных корабля
3
Китай отказывается от урезанных видеокарт NVIDIA – местные компании переходят на продукцию Huawei
1
Британские ученые создают органический керосин из человеческих отходов жизнедеятельности
1
Румыния приобрела вертолёты по очень высокой цене
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил о невозможности наступления ни одной из сторон
2
Российские разработчики начали создавать аналог SimCity
2
Немецкий концерн Rheinmetall приступает к серийному производству зенитного комплекса Skyranger 30
+

Популярные статьи

Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
159
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
58
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
68
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+
Альянс AUKUS не успевает за Китаем строить атомные подводные лодки
+
Пять лучших фильмов (на мой субъективный взгляд) с Рутгером Хауэром
2
Обзор игры Hitman: Absolution - сорок седьмой отпускает грехи
1
Восток дело тонкое: Почему Блинкен не смог уговорить арабов присоединиться к операции против хуситов
8
Чиповая война между США и Китаем перекинулась на устаревшие микросхемы
2

Сейчас обсуждают

Ultimauser
10:59
Опять машинный перевод
EK Web представила первый в отрасли жидкостный охладитель Nucleus AIO
Вежливый мороз
10:57
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Vulkan Api
10:56
>>>И что дальше, у нвидии политика такая, у меня АМД у меня все клево, так ты тесты нонаме для оптекания зная все это выкладывал, или решил поунижать кого-то??? а салажа??? Почему-то эта политика ника...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Вежливый мороз
10:54
В Украине уничтожили российский комплекс РЭБ «Былина»
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Red Red
10:52
почти как граф Суворов , таки дождался своей звезды( правда одной) Чумба где следующая нетленка про линукс, Vulkan Api выгравировал что все твои проблемы в линуксе потому что ты арч не осилил, а для ...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Вежливый мороз
10:52
В промежутке между этими ударами ясность в происходящее внесли американские военные и президент США Байден. Так генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного комитета начальников штабов, сказа...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Вежливый мороз
10:52
Вчера рано утром, американские военные нанесли удар по еще одному контролируемому хуситами объекту в Йемене, который, по их мнению, подвергает риску коммерческие суда в Красном море. По крайней мере, ...
США – единственное государство в мире, которое обогатилось по итогам Второй мировой войны
Вежливый мороз
10:51
«Может быть переломом»: в ISW указали на важный нюанс с ракетной атакой РФ по Украине У украинской армии появились новые возможности. Во время комбинированной воздушной атаки страны агрессора России...
Майнинг биткойнов: рекорд в 2023 году, проблемы в 2024 году
Вежливый мороз
10:50
По крайней мере, вражеская пресса так описывает вид мести, который применили эти сателлиты иранских полотенец: «Йеменские хуситы по ошибке обстреляли танкер, предположительно перевозивший российскую ...
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Вежливый мороз
10:49
А ведь случай в Краснодарском крае — как минимум пятый, когда боеприпасы армии федерации падают на собственной территории, а что самое неприятное – довольно далеко от границы Украины либо линии фронта...
В зоне СВО замечены первые танки, использующие системы подавления дронов Сания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем