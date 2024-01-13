Исследователи искали идеальный ужин для космонавтов — и таким блюдом оказался вегетарианский салат

Экспедиции в космос требуют многого от человеческого организма. В частности, во время долгосрочных миссий возникает вопрос, какие продукты питания могут быть самыми эффективными в космосе. Изображение из открытых источниковКоманда под руководством химика Фолькера Хесселя из Австралийского университета Аделаиды разработала меню, которое отвечает особым требованиям космических путешествий с точки зрения здоровья и выращивания. Также еда должна иметь приятный вкус.

Чтобы разработать здоровое меню, использовалась компьютерная программа, которая рассчитала, насколько хорошо различные сочетания продуктов питания удовлетворяют ежедневные потребности в питательных веществах мужчины-космонавта. Когда дело касалось ингредиентов, команда уделила особое внимание фактору экологичности: им нужно мало воды для роста, а также мало удобрений и места для выращивания. Несъедобные части также должны подлежать вторичной переработке.

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Из 10 исследованных вариантов вегетарианское блюдо (в него вошли соевые бобы, капуста, арахис и пр.) оказалось наиболее сбалансированным вариантом, сочетающим максимальную питательную ценность с минимальными сельскохозяйственными усилиями. Исследователи говорят, что такая еда не может обеспечить всех микроэлементов. В этом случае могут помочь пищевые добавки.

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Чтобы убедиться, что космический ужин действительно вкусный, команда приготовила еду в виде салата. Четырем добровольцам было предложено принять участие в дегустационном тесте. Их вердикт был весьма положителен. Званый ужин удался.



