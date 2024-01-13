Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Названа идеальная еда для космонавтов в ходе долгих миссий
Исследователи искали идеальный ужин для космонавтов — и таким блюдом оказался вегетарианский салат

реклама

Экспедиции в космос требуют многого от человеческого организма. В частности, во время долгосрочных миссий возникает вопрос, какие продукты питания могут быть самыми эффективными в космосе.Изображение из открытых источниковКоманда под руководством химика Фолькера Хесселя из Австралийского университета Аделаиды разработала меню, которое отвечает особым требованиям космических путешествий с точки зрения здоровья и выращивания. Также еда должна иметь приятный вкус.

Чтобы разработать здоровое меню, использовалась компьютерная программа, которая рассчитала, насколько хорошо различные сочетания продуктов питания удовлетворяют ежедневные потребности в питательных веществах мужчины-космонавта. Когда дело касалось ингредиентов, команда уделила особое внимание фактору экологичности: им нужно мало воды для роста, а также мало удобрений и места для выращивания. Несъедобные части также должны подлежать вторичной переработке.

реклама

Из 10 исследованных вариантов вегетарианское блюдо (в него вошли соевые бобы, капуста, арахис и пр.) оказалось наиболее сбалансированным вариантом, сочетающим максимальную питательную ценность с минимальными сельскохозяйственными усилиями. Исследователи говорят, что такая еда не может обеспечить всех микроэлементов. В этом случае могут помочь пищевые добавки.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Чтобы убедиться, что космический ужин действительно вкусный, команда приготовила еду в виде салата. Четырем добровольцам было предложено принять участие в дегустационном тесте. Их вердикт был весьма положителен. Званый ужин удался.

#технологии #космос #наука #еда
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Учёные обнаружили необычную галактику J0613+52, в которой нет ни одной звезды
Эксперты-криминалисты Перу вынесли вердикт: Это не инопланетяне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
24
Турецкие компании уходят из Украины с многомиллионными долгами, но на 400% нарастили торговлю с РФ
4
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В Москве построят новый небоскреб, который станет одним из самых высоких и красивых в России
16
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
15
Консоль AYANEO Next Lite на базе Ryzen 4000U выходит в продажу по цене от 299 долларов
+
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
4
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Microsoft при помощи ИИ нашла замену литию в аккумуляторах, сократив 30 лет исследований до недели
6
В Красноярском крае построят крупнейший в России завод по замене импортных напитков
5
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
3
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
+
Китайские исследователи разрабатывают плазменный щит против энергетического оружия
2
В России разрабатывается АПЛ будущего – это лодка пятого поколения «Арктур»
1
В Китае создали ядерную батарею для смартфона со сроком бесперебойной работы в 50 лет
3
Россия в 2023 году вошла в тройку стран-лидеров по посещаемости пиратских видеосайтов
1
На передовой в СВО проиcходит тестирование системы автоматической атаки для FPV-дронов ВС России
+
Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
6
Анонсирована бета-версия HarmonyOS 4 для Huawei Watch GT 3, Watch Buds и 7 других часов
1
МО РФ сообщает про поражение ВС РФ артиллерийских орудий M777 и БМП «Бредли»
+

Популярные статьи

К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
6
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
135
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
171
Нейтрино в сверхновых способны сломать все наши представления о современной физике
4
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
129
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
35
DDR2 vs DDR3 на 775 сокете - есть ли разница
51
Trine 5: A Clockwork Conspiracy - краткий обзор занимательной игры
2
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
44
Несмотря на санкции США, Китай построил на западном оборудовании квантовый компьютер "Сунь Укун"
+

Сейчас обсуждают

Подарочек
18:09
Телепень, я вижу ты насмотрелся антикиллера. Ты не переживай, я в тебя не больно войду, когда поймаю.
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Боец_1305
18:08
Совершенно согласен. Дебилизм, гигантомания Собянина и группы приближенных девелоперов. А те, кто пишет про парковки и свободный доступ , вероятно, никогда не заезжал в Сити в час-пик
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Блейд
18:07
Пиши имя воров кто тебя короновал? Мне придётся с тебя корону снять, и в очко головой макнуть. Таков путь
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Подарочек
18:06
Дотягиваться ты будешь до моего чл**а. Давай адрес, трусишка голубишка?
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Боец_1305
18:05
Нью Васюки...
Журналистам понравилась метроидвания Prince of Persia: The Lost Crown, которая выйдет через неделю
Блейд
18:05
Я тебя в петушатник загоню. Говори лагерь где ты сейчас сидишь Я сейчас буду до положенца дотягиваться
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Подарочек
18:04
Петый дурак, это у тебя камера, а на зоне хата. Посидишь, узнаешь.
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Блейд
18:03
Ты пишешь из зоны, к тебе в камеру зайду .будешь под бушлатом спать. Говори ИК где ты сейчас находишься, тебе сейчас будет передачка...
Европарламент начал «историческую» кампанию по введению санкций против Венгрии
Олесь Кука
18:02
Он разницы между UTC и UTC+часовой пояс выставленными в биос не понимает. Проблема системная. Синдром Даннинга-Крюгера
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
Китя.
18:02
Кто шарит. Монь HDR. HDR везде включен. но WIN 11 пишет сертификат HDR не найден. что за хрен. сижу ломаю голову.
Почему при сборке нового ПК нужно начинать с монитора, и какую видеокарту выбрать под 2К и 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем