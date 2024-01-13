Apple хотела исключить аксессуары других производителей при зарядке iPhone 15. Однако результаты теста платформы DXOMARK показывают, что смартфоны новой серии работают со всеми зарядными устройствами.

Apple перешла с Lightning на USB-C в своих новых моделях 15-й серии. Производитель смартфонов подчинился правилам ЕС, которые призваны сократить количество отходов за счет стандартизированных соединений. Еще до релиза новинок ходили слухи, что Apple хочет использовать чип для исключения или ограничения несертифицированных устройств.

Изображение из открытых источниковПоэтому специалисты по аккумуляторам на платформе DXOMARK протестировали iPhone 15 и модель Pro Max с разными зарядными кабелями и разъемами. В их число входили официальные продукты Apple, такие как устройство для зарядки Macbook, а также зарядные устройства от Samsung, Google, OnePlus, Belkin и Anker.Специалисты проверяли, обеспечивают ли устройства сторонних производителей достаточную мощность для зарядки двух iPhone — 20 Вт для iPhone 15 и 30 Вт для модели Pro Max. Все устройства, независимо от того, произведены ли они самой Apple или другой фирмой, обеспечивают мощность зарядки от 22 до 23 Вт или от 27 до 29 Вт. iPhone 15 Pro Max требует не менее 25 Вт.

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Любопытно то, что в тесте оригинальный кабель для зарядки iPhone с соответствующим зарядным устройством имел худшее сечение с максимальным уровнем мощности 22,5 Вт. Лучше всего показало себя устройство Force Power Charger (45 Вт) с максимальной мощностью 29,4 Вт, Pixel (30 Вт) с мощностью 29,3 Вт и официальное зарядное устройство для Macbook (87 Вт) с мощностью 29,2 Вт.