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Новый российский пассажирский самолет Ил-96-400М готовится к первому полету
Прошлой осенью Ил-96-400М провел успешную рулежку по полосе и скоростную пробежку. Ил-96-400 может стать пассажирским, решение о его судьбе примут в марте 2024 года.

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Ил-96-400М в 2017 году был назван российским аналогом Boeing 787 и Airbus A350. Прототип планировалось построить в конце 2020 года, а первый полет был намечен на начало 2021 года.

Ил-96-400М. Фото: ОАКСогласно официальной информации, полет был отменен в апреле 2021 года из-за «отсутствия интереса к дальнемагистральным самолетам авиакомпаний во время пандемии». Затем США и Европа ввели санкции, которые коснулись и ограничений на поставку важных запасных частей для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. 

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О самолете Ил-96-400М снова вспомнили в 2023 году. Россия хочет показать, что не зависит от западных стран, а введенные санкции не могут остановить российскую авиацию.Тестовый полет, анонсированный в августе 2022 года, еще не состоялся. Но это может скоро измениться. Недавно новый самолет впервые смог самостоятельно проехать.

Испытания на взлетно-посадочной полосе

Осенью прототип был замечен на площадке Воронежского авиазавода. С середины октября на взлетно-посадочной полосе проводятся испытания рулежки. Это говорит о том, что вскоре состоится и первый полет.
Судя по всему, прокатные испытания прошли удовлетворительно. Если самолет придется вернуть в ангар для доработки, первый полет может снова быть отложен. Строительство прототипа официально началось в конце 2019 года. Выкатка состоялась только в июне 2023 года — тогда впервые самолет был перемещен из производственного цеха.

Серия Ил-96

Фюзеляж прототипа — от Ил-96-400. Хотя эта машина была анонсирована еще в 2001 году, в качестве пассажирского самолета она никогда не использовалась. В грузовом варианте под названием Ил-96-400Т было построено всего 4 самолета.
В целом серия Ил-96 пока не очень успешна. Если учесть все версии, было выпущено 33 экземпляра. В России Ил-96 эксплуатируются только правительством или военными. Единственный другой оператор — кубинская государственная авиакомпания Cubana. Она купила три Ил-96-300, ни один из которых сейчас не летает.

Конкуренция с современными самолетами

Похожая участь может постигнуть Ил-96-400М, независимо от успеха первого полета. На данный момент заказов на него нет. Вероятно, дело не только в том, что Россия находит мало международных покупателей: вся концепция машины, похоже, не работает должным образом.
Несмотря на современную бортовую электронику, Ил-96-400М выглядит пережитком былых времен, в том числе и благодаря четырем двигателям. Airbus A350 и Boeing 787 используют два двигателя, что делает их более экономичными и дешевыми в производстве. При типовой посадочной площадке Boeing 787-10 вмещает 330 человек, А350-1000 — 350. Ил-96-400М в стандартной 3-классной конфигурации вмещает 315 человек.

Ил-96 может стать двухреактивным

Госзаказа на Ил-96-400М в настоящее время также, судя по всему, нет. Однако ходят слухи, что Ил-96-300 может быть переоборудован в двухмоторный самолет. На нем будет установлен новый двигатель ПД-35, разработка которого сейчас ведется. Хотя фюзеляж Ил-96-300 можно продолжать эксплуатировать, крылья придется либо серьезно доработать, либо даже полностью заменить.
Если план действительно будет реализован, это, скорее всего, будет означать, что Ил-96-400М никогда не пойдет в серийное производство. По крайней мере, прототип можно было бы достроить и передать российскому правительству. «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» — дочернее предприятие ОАК. ОАК, в свою очередь, на 92% принадлежит российской госкомпании «Ростех».

#россия #авиация #самолет #ил-96
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