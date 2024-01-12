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kosmos_news
Китайская ядерная батарея сделает зарядку сотового телефона ненужной
Атомная (ядерная) батарея совершенно безвредна и представляет собой революционную технологию в области аккумуляторов.

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Атомные батареи используются в космических миссиях с 1960-х годов. В Европе кардиостимуляторы, работающие на таких радионуклидных батареях, использовались в 1970-х годах, а во время холодной войны эти батареи питали удаленные радиостанции.
Компания из Пекина теперь хочет начать массовое производство первой ядерной батареи для массового рынка. Betavolt Technology говорит о революции в аккумуляторах, которая открывает совершенно новые возможности.
Батарея размером меньше центовой монеты может генерировать постоянную энергию в течение 50 лет и, как ожидается, скоро появится на рынке. В будущем небольшие дроны с такими ядерными батареями смогут оставаться в воздухе практически бесконечно, а сотовые телефоны никогда не придется заряжать, утверждает компания. Однако представленная в настоящее время ядерная батарея не обеспечивает для этого достаточно энергии. Существуют также нормативные препятствия.
Изображение: Betavolt TechnologyПоскольку ядерные мини-батарейки совершенно безвредны, они также должны быть пригодны для установки в микророботах, медицинских устройствах, имплантатах, процессорах или датчиках.

Преимущество состоит в том, что экстремальные холода и высокие температуры не могут нанести вред радионуклидной батарее. Кроме того, элемент не горюч и, главное, не излучает опасного ядерного излучения. По истечении срока действия ядерный материал полностью разложится, поэтому проблем с ядерными отходами быть не должно.

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Изображение: Betavolt TechnologyВ качестве радиоактивного источника китайская компания использует изотоп никель-63.

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Сообщается, что первая батарея массового производства Betavolt Technology — BV100 — имеет размер 15x15x5 миллиметров и обеспечивает мощность 100 микроватт. Компания указывает электрическое напряжение как 3 вольта. Betavolt Technologie хочет вывести на рынок атомную батарею мощностью 1 Вт в 2025 году.
Ядерная батарея от Betavolt Technology. Изображение: Betavolt Technology Что вообще такое радионуклидная батарея?

В отличие от ядерного реактора, радионуклидная батарея получает энергию не за счет ядерного деления, а за счет радиоактивного распада. Полученное тепло преобразуется в электрическую энергию.
В космических путешествиях это тепло также используется непосредственно в качестве обогрева. Например, такие радионуклидные батареи установлены на двух зондах «Вояджер», зонде «Кассини» и марсоходах.
После распада СССР по республикам было разбросано множество радиоизотопных генераторов для питания маяков и радиостанций. Эти генераторы, содержащие большое количество радиоактивного материала, никогда не собирались СССР в стратегических целях и долгое время представляли недооцененную угрозу.
Например, в декабре 2001 года трое лесников в Грузии наткнулись на компоненты таких ядерных генераторов. Ночью они согревались, а затем им пришлось лечиться от тяжелых симптомов лучевой болезни.
Когда об этом узнало Агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), был начат активный поиск таких ядерных генераторов. Кроме того, ядерный материал из таких заброшенных батарей несколько раз похищался.

#технологии #энергетика #betavolt technology #ядерная батарея
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