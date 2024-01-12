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kosmos_news
Xiaomi выпускает свой первый электромобиль
Xiaomi SU7 станет первым электромобилем компании. Xiaomi хочет войти в пятерку крупнейших производителей автомобилей.

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Xiaomi SU7 — первый электромобиль китайского производителя Xiaomi EV, призванный впечатлять своим дизайном, производительностью, запасом хода и безопасностью. Изображение: XiaomiXiaomi EV также представила свои пять основных технологий в Пекине в конце декабря 2023 года, включая такие, как электродвигатель, аккумулятор, автономное вождение Xiaomi Pilot. Цель? Технологии электромобилей призваны переосмыслить автомобильную промышленность.

На рынок будут выведены два варианта: SU7 и SU7 Max — они различаются емкостью аккумулятора и запасом хода. Основатель, председатель и глава Xiaomi Group Лэй Цзюнь объяснил, что выход Xiaomi в автомобильную промышленность ознаменовал значительный скачок по сравнению с индустрией смартфонов и «решительный шаг» в замыкании цикла умной экосистемы «человек - автомобиль - дом». Через 15–20 лет Xiaomi хочет войти в пятерку крупнейших производителей автомобилей в мире.
В будущем электромобили, то есть автомобильная промышленность, будут связаны с бытовой электроникой и интеллектуальными экосистемами. Xiaomi EV планирует полностью переосмыслить автопром за счет сочетания промышленного производства, интеллектуального программного обеспечения и искусственного интеллекта.
Xiaomi хочет провести независимые исследования ключевых технологий и, таким образом, переработать фундаментальные базовые технологии. Вот почему компания взяла на себя обязательство «инвестировать в десять раз больше, чтобы построить отличный автомобиль». Xiaomi EV инвестировала более 10 миллиардов юаней (около $130 млн) на первом этапе исследований и разработок.
Три электродвигателя «HyperEngine V6/V6s» и «HyperEngine V8s» имеют так называемое «двунаправленное полное масляное охлаждение», S-образную конструкцию масляного контура. Они разработаны, чтобы конкурировать по производительности с традиционными большими силовыми агрегатами двигателей внутреннего сгорания V8 и V6 и поднять отраслевые ограничения производительности на новый уровень.
Что касается аккумулятора, Xiaomi разработала интегрированную технологию аккумуляторов с использованием технологии Inverted Cell. По заявлению производителя, максимальная емкость аккумулятора составляет до 150 кВтч, а теоретический запас хода — более 1200 км. Согласно циклу испытаний, это дает практический запас хода Xiaomi SU7 в 668 километров.
Пока неизвестно, будет ли первый электромобиль Xiaomi доступен в Европе. В любом случае первые электромобили SU7 и SU7 Max появятся на дорогах Китая в начале этого года. Руководитель Xiaomi не прокомментировал цену — скорее всего, электромобиль будет стоить более 140 000 юаней (около $20 000). Сайт chinahandys.net предполагает цену около $32 000. 

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«Это была бы нормальная цена в Китае за такую машину», — пишет издание.

#xiaomi #электромобили #автомобили #su7
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