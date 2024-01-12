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Так называемый маневр «Слоновья прогулка» – это, когда большое количество самолетов выводится на взлетную полосу плотным строем.
История маневра берет свое начало во время Второй мировой войны, когда огромные авиационные группы совершали атаки. Во время холодной войны это стало первым шагом к MITO (минимальному интервалу взлета). В ВВС США все доступные к использованию боевые самолеты, бомбардировщики и самолеты-заправщики запускаются с интервалом от 12 до 15 секунд.
Интервалы были сознательно выбраны во время холодной войны. В ВВС США предположили, что большая часть парка бомбардировщиков должна находиться в воздухе через 15 минут после того, как была поднята тревога о приближающихся советских ядерных ракетах. Даже если авиабазу уничтожат, бомбардировщики уже будут в воздухе для контратаки.
«Слоновья прогулка» практикуется не часто, но регулярно. Поэтому фотографии маневра всегда впечатляют. На нынешних учениях на базе ВВС в Калифорнии было 8 единиц U-2 Dragon Lady.
Учения проводились совместно группами 9-го разведывательного авиаполка и 940-го авиазаправочного авиаполка. Именно поэтому можно увидеть два самолета-заправщика КС-135Р. Небольшие машины между ними — Т-38А. На этих учебных самолетах проходят подготовку пилоты U-2.
На взлетно-посадочной полосе можно увидеть 8 машин, по 4 слева и справа. Когда U-2 приземляется, они следуют за U-2, чтобы дать пилоту инструкции. На базах ВВС Великобритании для этой цели используются Tesla Model S.
В машине также находится пилот, имеющий прямую радиосвязь с пилотом U-2. Ему приходится давать указания, поскольку пилот U-2 не видит взлетно-посадочную полосу из кабины.
Кроме того, шасси U-2 расположено только в фюзеляже. Достаточно небольшой ошибки, чтобы машина опрокинулась в сторону и крыло коснулось земли.
Это не единственная причина, почему U-2 невероятно сложен в управлении. Пилоты ВВС считают ее самой сложной в управлении машиной, до сих пор состоящей на вооружении США.
Из-за высоты до 24 000 метров пилотам приходится носить громоздкий скафандр, к тому же кабина очень узкая. Некоторые переключатели и приборы в кабине плохо видно.
Большой размах крыльев (31 метр) и малый вес U-2 затрудняют даже простые маневры полета. Ранние модели U-2 должны были поддерживать точную скорость 740 км/ч на больших высотах. Меньше на 11 км/ч и происходит срыв потока. Шансов стабилизировать U-2 во время сваливания и предотвратить крушение было мало. У более поздних U-2 была улучшенная трансмиссия, что уменьшило проблему.
U-2 несколько раз модернизировался, но теперь его дни, похоже, окончательно сочтены. Вывод из эксплуатации планируется начать в конце 2025 года и завершить в 2027 году. По состоянию на 2015 год в ВВС имелось 26 действующих U-2 (плюс 5 двухместных учебных самолетов). На данный момент официальных цифр нет.
Первоначально предполагалось, что U-2 будет заменен много лет назад на RQ-4 Global Hawk. Однако самолет, совершивший свой первый полет в 1998 году, не смог заменить Dragon Lady. Планируется, что последние Global Hawks будут выведены из эксплуатации в 2027 году.
На смену U-2 и RQ-4 придет беспилотник-невидимка RQ-180, разработка которого в настоящее время ведется. По слухам, по размерам он аналогичен RQ-4, но визуально напоминает более тонкую версию бомбардировщика-невидимки B-21.
Эксперты по вооружениям не уверены, что пока секретный RQ-180 сможет удовлетворить всем требованиям. Они подозревают, что, как и RQ-4, он не может выполнять все функции модульного U-2. Вот почему уже призывают оставить U-2 на вооружении.
Однако маловероятно, что U-2 и RQ-180 будут эксплуатироваться одновременно. Не только содержание парка U-2 обходится дорого, но и обучение пилотов требует финансирования.