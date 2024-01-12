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Легендарный самолет-разведчик U-2 снова в деле
8 самолетов U-2 Dragon Ladies оказались на взлетно-посадочной полосе во время маневра «Слоновья прогулка». Легендарный самолет-разведчик считается одним из самых сложных в управлении.

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Так называемый маневр «Слоновья прогулка» – это, когда большое количество самолетов выводится на взлетную полосу плотным строем.
Изображение: ВВС США История маневра берет свое начало во время Второй мировой войны, когда огромные авиационные группы совершали атаки. Во время холодной войны это стало первым шагом к MITO (минимальному интервалу взлета). В ВВС США все доступные к использованию боевые самолеты, бомбардировщики и самолеты-заправщики запускаются с интервалом от 12 до 15 секунд.
Интервалы были сознательно выбраны во время холодной войны. В ВВС США предположили, что большая часть парка бомбардировщиков должна находиться в воздухе через 15 минут после того, как была поднята тревога о приближающихся советских ядерных ракетах. Даже если авиабазу уничтожат, бомбардировщики уже будут в воздухе для контратаки.
«Слоновья прогулка» практикуется не часто, но регулярно. Поэтому фотографии маневра всегда впечатляют. На нынешних учениях на базе ВВС в Калифорнии было 8 единиц U-2 Dragon Lady.
Изображение: ВВС США Учения проводились совместно группами 9-го разведывательного авиаполка и 940-го авиазаправочного авиаполка. Именно поэтому можно увидеть два самолета-заправщика КС-135Р. Небольшие машины между ними — Т-38А. На этих учебных самолетах проходят подготовку пилоты U-2.
На взлетно-посадочной полосе можно увидеть 8 машин, по 4 слева и справа. Когда U-2 приземляется, они следуют за U-2, чтобы дать пилоту инструкции. На базах ВВС Великобритании для этой цели используются Tesla Model S.
В машине также находится пилот, имеющий прямую радиосвязь с пилотом U-2. Ему приходится давать указания, поскольку пилот U-2 не видит взлетно-посадочную полосу из кабины.
Кроме того, шасси U-2 расположено только в фюзеляже. Достаточно небольшой ошибки, чтобы машина опрокинулась в сторону и крыло коснулось земли.
Это не единственная причина, почему U-2 невероятно сложен в управлении. Пилоты ВВС считают ее самой сложной в управлении машиной, до сих пор состоящей на вооружении США.
Из-за высоты до 24 000 метров пилотам приходится носить громоздкий скафандр, к тому же кабина очень узкая. Некоторые переключатели и приборы в кабине плохо видно.
Большой размах крыльев (31 метр) и малый вес U-2 затрудняют даже простые маневры полета. Ранние модели U-2 должны были поддерживать точную скорость 740 км/ч на больших высотах. Меньше на 11 км/ч и происходит срыв потока. Шансов стабилизировать U-2 во время сваливания и предотвратить крушение было мало. У более поздних U-2 была улучшенная трансмиссия, что уменьшило проблему.
U-2 несколько раз модернизировался, но теперь его дни, похоже, окончательно сочтены. Вывод из эксплуатации планируется начать в конце 2025 года и завершить в 2027 году. По состоянию на 2015 год в ВВС имелось 26 действующих U-2 (плюс 5 двухместных учебных самолетов). На данный момент официальных цифр нет.
Первоначально предполагалось, что U-2 будет заменен много лет назад на RQ-4 Global Hawk. Однако самолет, совершивший свой первый полет в 1998 году, не смог заменить Dragon Lady. Планируется, что последние Global Hawks будут выведены из эксплуатации в 2027 году.
На смену U-2 и RQ-4 придет беспилотник-невидимка RQ-180, разработка которого в настоящее время ведется. По слухам, по размерам он аналогичен RQ-4, но визуально напоминает более тонкую версию бомбардировщика-невидимки B-21.
Изображение: Hangar B Productions Эксперты по вооружениям не уверены, что пока секретный RQ-180 сможет удовлетворить всем требованиям. Они подозревают, что, как и RQ-4, он не может выполнять все функции модульного U-2. Вот почему уже призывают оставить U-2 на вооружении.
Однако маловероятно, что U-2 и RQ-180 будут эксплуатироваться одновременно. Не только содержание парка U-2 обходится дорого, но и обучение пилотов требует финансирования.

#техника #авиация #u-2 #самолет-разведчик
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