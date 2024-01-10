Технологии искусственного интеллекта помогут автоматически распознавать поддельные лекарства. Любой, кто покупает лекарства через интернет, может задаться вопросом, настоящие ли они, а ответ на этот вопрос может дать тест с использованием смартфона.

Рынок поддельных лекарств процветает во всем мире. Продается большое количество поддельных лекарств, особенно через интернет. По последним оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждое десятое лекарство, купленное через интернет, является подделкой.

Это тенденция затрагивает широкий спектр продуктов — от лекарств, способствующих улучшению образа жизни, таких как продукты для похудения или продукты для роста волос, до жизненно важных лекарств, таких как лекарства от рака или высокого давления.

Чтобы дать потребителям возможность проверить подлинность такой продукции, несколько институтов совместно разработали новый тип системы идентификации — SmartID.

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Изображение из открытых источниковБлагодаря SmartID каждый участник цепочки поставок может проверить и аутентифицировать продукт, на котором имеется код SmartID, непосредственно через смартфон — в автономном режиме, то есть без необходимости доступа к базе данных.Каждая упаковка имеет уникальную, характерную текстуру поверхности, и камеры смартфонов способны фиксировать эту текстуру. Информация о текстуре поверхности оцифровывается, преобразуется в штрих-код и печатается на упаковке. Приложение SmartID, разработанное в рамках проекта, затем используется для проверки соответствия информации, хранящейся в штрих-коде, данным записанной структуры поверхности.

Создается защищенный от подделки штрих-код, который также может содержать дополнительную информацию о продукте. Преимущество для производителей заключается в том, что не нужно настраивать IT-инфраструктуру, поскольку проверка и аутентификация происходят исключительно в приложении SmartID на смартфоне. Поэтому можно обойтись без базы данных. Кроме того, систему можно легко интегрировать в процессы коммерческой печати при производстве упаковки.

Исследовательская группа работает над системой маркировки уже три года и постоянно совершенствует ее. Заинтересованные стороны представляют широкий спектр отраслей, в которых продается высококачественная продукция, например, из области дизайна интерьера, машиностроения, полиграфии или даже медицинского сектора.