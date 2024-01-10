Умные часы, если они хорошие, могут облегчить жизнь. Ресурс Stiftung Warentest выбрал лучшие умные часы 2023 года.

Умные часы облегчают повседневную жизнь. Портал Stiftung Warentest протестировал устройства и назвал лучшие модели в 2023 году. Apple в лидерах: пять из шести лучших часов производятся крупнейшим брендом мира. Всего Stiftung Warentest протестировал 20 часов стоимостью от $100 до $900.

По данным Stiftung Warentest, даже старые модели могут конкурировать с новыми. Цены на умные часы зачастую на удивление стабильны.

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Умные часы Apple Watch Series 8



По данным Stiftung Warentest, чтобы сэкономить при покупке умных часов, следует выбрать устройства с дисплеями меньшего размера. Например, Apple Watch SE с корпусом диаметром 44 миллиметра стоят в фирменном магазине Apple $320, меньшая версия с корпусом диаметром 40 миллиметров на $30 дешевле — $290. Кстати, оба гаджета получили одинаковую оценку от экспертов.



Итак, лучшими умными часами стали следующие модели.



Первое место в общем рейтинге заняли Apple Watch Series 8 Aluminium (GPS). Они доступны за $450.

Идеальный вариант по соотношению цена-качество Xiaomi Watch X1 Pro. Их можно приобрести у производителя за $200.

Huawei Watch Buds доступны за $420, они замыкают тройку в рейтинге.

Самыми дорогими являются Apple Watch Ultra 2. Умные часы для активного отдыха защищены от воды и отличаются особой прочностью. Модель доступна за $900. Заслуженное четвертое место.

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Stiftung Warentest тестирует умные часы и фитнес-трекеры вместе с другими европейскими потребительскими организациями с ноября 2022 года. Фитнес-функции особенно важны при оценке умных часов — они составляют 35% баллов итоговой оценки. Коммуникационные функции, такие как телефонные звонки или отправка сообщений, составляют 25%, обработка данных — 20% баллов. Батарея также включена в рейтинг, в зависимости от ее качества оценка может получить или лишиться 10% баллов. Аспекты стабильности и обработки, а также защиты данных приносят еще 5% баллов при оценке.