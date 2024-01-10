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kosmos_news
В 2023 году более 40 стран регулировали криптовалюты
В 2023 году 42 страны мира реализовали инициативы в сфере регулирования цифровых активов, следует из отчета компании PricewaterhouseCoopers (PwC).

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Все больше и больше стран должны смириться с тем фактом, что криптовалюты, такие как биткоин, Dogecoin или Polkadot, теперь являются важной частью общества. Потому что теперь тема, которую поначалу называли шумихой, стоит на повестке дня многих политиков в мире. Так, согласно отчету компании PwC, в 2023 году 42 страны регулировали сферу криптовалют в той или иной степени. Не обошла эта тенденция и Россию.
Различные лагеря в России были вовлечены в общественное обсуждение регулирования криптосферы в прошлом году. В то время как центральный банк требовал, чтобы биткоин был запрещен, Министерство финансов высказалось за регулирование. Вмешались даже глава государства Владимир Путин или его предшественник Дмитрий Медведев, которые говорили об опасности упустить технологический прогресс.

Фото: Shutterstock                                                     США также планируют регулирование

В Китае и Индии ситуация остается нестабильной. В то время как Китай закрутил окончательно гайки в сентябре 2021 года, Индия все еще колеблется в принятии аналогичного решения.
Правительство США во главе с президентом Джо Байденом, похоже, хочет объявить криптоиндустрию проблемой национальной безопасности или уже намекнуло об этом.
Белый дом уже работает полным ходом и планирует выпустить указ. В инструкции штатам страны предписывается регулировать криптопространство, включая NFT и стейблкоины. Цель состоит в том, чтобы разработать скоординированный план регулирования цифровых активов.
Причиной такого шага согласованных действий является отсутствие у властей США соответствующей нормативно-правовой базы. Комиссия по ценным бумагам и биржам, Комиссия по товарным фьючерсам и торговле и другие различные налоговые органы борются за надзор.
Госдепартамент и Казначейство, Национальный экономический совет, Совет национальной безопасности «Белого дома» и Совет экономических консультантов тоже нашли время заняться криптоэкосистемой.
Обеспокоенность администрации Байдена связана с существующим потенциалом некоторых цифровых валют бросить вызов статусу доллара США в качестве резервной валюты. Если бы Байден действительно подписал этот якобы предстоящий указ, это имело бы исторические последствия. Впервые президент официально поднял криптоиндустрию до уровня категории национальной безопасности.

Проблема регулирования

Основатель Coinbase Брайан Армстронг считает, что регулирование криптовалюты заключается в регулировании централизованного бизнеса и предоставлении децентрализованным приложениям свободы, необходимой им для инноваций, что принесет миру «значительные преимущества».
Вскоре власти могут принять жесткие законы после того, как крах второй по величине криптовалютной биржи FTX вызвал негативные настроения в отрасли.
Власти могут получить значительную власть над огромными суммами денег на депозитах и свободно делать с этими активами все, что им заблагорассудится. Однако этого можно было бы избежать с помощью ответственного регулирования. Пользователи тогда выиграют от этого законодательства.
Децентрализованные организации и приложения, такие как сектор DeFi или DAO, не нуждаются в регулировании. Даже если бы их можно было подчинить законодательству, в этом не было бы необходимости. Защита в этих случаях уже достаточно хороша и «намного превосходит» защиту централизованных компаний.
Централизованные стейблкоины, такие как Tether, являются слабым местом на рынке криптовалют. Власти должны потребовать, чтобы эмитенты депонировали фиатную валюту в соотношении 1:1. Инвестирование должно быть законным только в «высококачественные активы», такие как государственные облигации.
Эмитенты стейблкоинов должны проходить обязательный ежегодный аудит и демонстрировать определенные стандарты кибербезопасности.
Криптовалютным биржам должно быть разрешено взаимодействовать с клиентами из определенных стран только в том случае, если они приобрели собственную лицензию для соответствующей юрисдикции. Многие эксперты считают неправильным, что криптовалютным биржам разрешено обслуживать клиентов по всему миру без явного разрешения на это.
Манипулирование рынком криптовалютными биржами должно быть специально запрещено. Компании делают это, чтобы увеличить объем своей торговли и казаться более влиятельными. Кроме того, постоянно происходит инсайдерская торговля со стороны отдельных сотрудников.
Таким образом, нет необходимости в регулировании децентрализованных организаций, поскольку они уже следуют лучшим стандартам. Власти могут участвовать в регулировании, поскольку большинство блокчейнов прозрачны.

Государственные границы

Касающееся криптовалюты законодательство в настоящее время имеет одну особую проблему: оно применяется только в пределах определенных национальных границ. Если компания хочет избежать законодательства, она переносит свою штаб-квартиру в дружественную юрисдикцию. Таким образом, такие государства, как Сейшельские острова и Каймановы острова, стали самыми популярными местами для криптобирж.
Поэтому эксперты призывают к установлению единых стандартов. Бегство компаний в иностранные юрисдикции до сих пор некорректно не наказывалось. Как правило, клиенты в своей родной стране могут продолжать обслуживать компании.

#сша #криптовалюты #биткоин #регулирование
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