Крупнейший парк солнечных панелей призван превзойти по масштабам все предыдущие фотоэлектрические проекты.

На Филиппинах начались строительные работы крупнейшего в мире парка солнечных панелей. Об этом стало известно в первых числах 2024 года. Около 5 миллионов солнечных панелей будут установлены на площади 3500 гектаров. С 2026 года фотовольтаика будет подключена к электросети. Парк солнечных панелей. Фото из открытых источниковУправляющая компания SP New Energy Corporation (SPNEC) сообщает о выработке энергии в 3400 мегаватт и накопителе энергии в 4000 МВтч. Это должно позволить генерировать около 5000 ГВтч энергии в год.

Парк панелей Бхадла в Индии, вид из космоса. Изображение: Copernicus Sentinel-2, ЕКАБлагодаря этим ключевым показателям парк таких панелей на Филиппинах затмит крупнейшие солнечные электростанции на сегодняшний день. Станция Бхадла в пустыне Тар в Индии заявляет о мощности 2245 мегаватт, такая же мощность станции Гонгх Талатан в Китае.

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В Европе парки солнечных панелей строятся в Португалии и Франции, мощность каждой из которых, как ожидается, превысит лимит в гигаваттах. Проект мощностью 1200 мегаватт в Португалии планируется запустить в эксплуатацию в 2025 году и охватит площадь около 1200 гектаров.