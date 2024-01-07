По неизвестной причине загорелись аккумуляторы на корабле Genius Star XI - экипаж отреагировал образцово. Это случилось еще в конце декабря, но подробности события появились только в начале нового года.

У экипажа сухогруза Genius Star IX выдалось неприятное Рождество. В конце декабря прошлого года корабль следовал из Вьетнама в Калифорнию, когда на борту вспыхнул пожар. По неизвестной причине загорелись литий-ионные аккумуляторы в грузовом отсеке. Всего на борту находилось 800 тонн аккумуляторов. Экипажу пришлось действовать быстро, чтобы предотвратить крупный пожар.

Изображение: REUTERSПервый грузовой отсек, где начался пожар, был опечатан и заполнен углекислым газом, чтобы потушить пламя. Огонь затем распространился на второй грузовой отсек. Но команда не могла заполнить его CO2, потому что его запас закончился. Вместо этого второй грузовой трюм также был закрыт, а стены соседних грузовых трюмов охлаждались водяными шлангами.

В то время Genius Star IX находился примерно в 200 милях от Датч-Харбора на острове Уналашка (США). Это часть цепи Алеутских островов в северной части Тихого океана. Береговая охрана отправила группы помощи на гидросамолете и корабле. Все команды работали вместе, чтобы потушить пожар у побережья Датч-Харбора. Корабль стоял в укромной бухте. Пожарные следили за состоянием аккумуляторов, чтобы сразу распознать, если возгорание возобновится.

Как сообщает ресурс The Maritime Executive, все 19 членов экипажа сухогруза чувствуют себя хорошо. В прошлом литий-ионные батареи часто вызывали крупные пожары на борту кораблей. По данным The Register, примерно в 2022 году на борту нефтяного танкера вспыхнул аккумулятор. Причины пожара разные. Повреждение, например, во время урагана, может привести к возгоранию батарей, но причиной также может быть образование дендритов внутри батарей и последующие короткие замыкания.