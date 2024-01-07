В будущем Китай также может использовать снаряды с почти гиперзвуковой скоростью против мелких целей, таких как танки M1 Abrams.

Китайские исследователи разработали высокоскоростной снаряд, который может вывести из строя американский танк одним попаданием. Как сообщает газета South China Morning Post в начале 2024 года, снаряд массой около 20 килограммов поражает цель со скоростью 4900 км/ч, то есть в четыре раза выше скорости звука.

Кинетическая энергия, передаваемая снарядом, эквивалентна 25 мегаджоулям. Преобразование в электрическую энергию занимает сравнительно немного 7 киловатт-часов. Поэтому кажется удивительным, что снаряд столь низкой энергии может уничтожить такую тяжелобронированную машину, как 60-тонный M1 Abrams.

Изображение американского танка. Фото: U.S. ArmyХотя снаряд наносит незначительный ущерб внешней части танка, по мнению исследователей, он нанесет серьезный ущерб внутренней части танка. От удара несколько важных элементов машины вышли бы из строя, что сделало бы боевое применение танка невозможным.

реклама

Команда исследовательского института в Мяньяне работает над снарядами, летящими чуть ниже гиперзвуковой скорости (5 Маха). Из-за таких высоких скоростей защититься от таких снарядов крайне сложно. Однако гиперзвуковые ракеты обычно нацелены на более важные военные цели, такие как авианосцы. То, что они используются для танков, крайне необычно, поскольку производство гиперзвуковых снарядов до сих пор было очень дорогим.

Однако благодаря дальнейшему развитию и снижению затрат Китай может также использовать эти снаряды против более мелких целей. На сегодняшний день обычные противотанковые средства не рассчитаны на высокие скорости. Они работают в основном с порохом, который взрывается при попадании в танк, запуская в движение металлическую балку, пронизывающую танк. Если броня толстая, эффективность этого оружия сильно снижается.

С другой стороны, высокоскоростные снаряды выводили танки из строя даже выстрелами по касательной. Кроме того, можно использовать несколько методов стрельбы, в том числе пушки Гаусса, которые используют магнитные поля для ускорения снаряда до очень высоких скоростей. Такие пусковые установки до сих пор испытывались в основном на крупных военных кораблях, но ожидается, что Китай разработает наземные транспортные средства, оснащенные пушками Гаусса.

Инженеры не исследовали, что происходит с экипажем танка в случае такого удара. Другое исследование Даляньского технологического университета предполагает, что члены экипажа получили бы ранения легкой и средней степени тяжести — в зависимости от того, где они находятся в танке. Водители транспортных средств могут даже получить смертельные травмы.