Согласно британскому исследованию, ледяные гиганты выглядят более похожими друг на друга, чем на предыдущих изображениях. А Уран меняет цвет

Группа астрономов под руководством Оксфордского университета опубликовала новое исследование, которое проясняет старое недоразумение. Планеты Уран и Нептун, называемые «ледяными гигантами», на предыдущих иллюстрациях обычно показаны относительно разными цветами. Уран, как правило, имеет зеленовато-голубой цвет, а Нептун — более темный лазурно-синий (на фото ниже).

Изображение: NASAНа самом деле они выглядят гораздо более похожими, сообщает Phys.org.

Истинные оттенки Урана и Нептуна. Изображение: University of Oxford Нептун на самом деле имеет оттенок, похожий на Уран. Тот факт, что самая дальняя из восьми планет Солнечной системы показана намного темнее, объясняется тем, что изображения космического зонда «Вояджер-2», сфотографировавшего Нептун с близкого расстояния в 1989 году, были усилены с высоким контрастом, чтобы сделать облачные образования более четко видимыми.

Новое исследование направлено на то, чтобы прояснить реальный внешний вид планет. Также найдено объяснение, почему Уран меняет цвет в зависимости от времени года. Уран обращается вокруг Солнца один раз в 84 года. У него очень наклоненная ось вращения, так что он фактически катится по своей орбите. В результате его полюса дважды в год Урана (летом и зимой) направлены почти прямо на Солнце. В это время Уран кажется немного зеленее.

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Согласно моделированию исследовательской группы, для этого есть две причины. С одной стороны, концентрация метана на полюсах ниже, а значит, и светоотражение в зеленой зоне выше. Кроме того, над полюсами Урана летом или зимой образуется более плотный туман из частиц метанового льда. А лед усиливает эффект.