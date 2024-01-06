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kosmos_news
Бывший исследователь НАСА разрабатывает супербатарею с использованием технологий марсохода
Бывший исследователь НАСА, который помогал разрабатывать устройство Moxie для марсохода, использует эту технологию для разработки батареи. Устройство предназначено для временного хранения возобновляемых источников энергии

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Чтобы обеспечить так называемый энергетический переход, то есть использование возобновляемых источников энергии вместо ископаемых, необходимо найти возможности для хранения электроэнергии в больших масштабах. Рассматривается возможность широкомасштабного использования аккумуляторов для электромобилей с двунаправленной зарядкой, а также огромных систем литий-ионных аккумуляторов.
Команда стартапа. Изображение: Noon EnergyБывший исследователь НАСА Крис Грейвс работает над супербатареей, которая может произвести революцию в долговременном хранении энергии. Специалист разрабатывал устройство Moxie для марсохода Perseverance, которое преобразует углекислый газ из марсианской атмосферы в кислород. В ходе разработки Moxie Грейвсу пришла в голову идея использовать эту технологию для создания способа дешевого и эффективного хранения энергии в течение более длительных периодов времени.

Шесть лет назад Грейвс учредил стартап Noon Energy для дальнейшего развития технологии, позволяющей сделать возможным создание больших аккумулирующих электростанций. В ходе первого раунда финансирования стартап привлек три миллиона долларов.

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В течение чуть более года Noon Energy удалось увеличить емкость прототипа в лаборатории в 50 раз, что является необходимым условием для того, чтобы в дальнейшем все это работало в больших масштабах.
Поступило дополнительное финансирование в размере $28 млн. Количество сотрудников планируется утроить, сообщает Canary Media.

Но как работает технология, разработанная Грейвсом и его сотрудниками? Углеродно-кислородная батарея накапливает энергию, расщепляя CO2 на углерод и кислород. Чтобы восстановить энергию, углерод окисляется. Грейвс объяснил, что используемые материалы настолько дешевы, что придется платить по сути только за резервуары, в которых они хранятся.

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Грейвс также надеется, что сможет превзойти других конкурентов, таких как Form Energy. Согласно Noon Energy, решение может быть готово к выходу на рынок всего через год.

#технологии #наса #энергетика #энергия #марсоход #батарея
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