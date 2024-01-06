Бывший исследователь НАСА, который помогал разрабатывать устройство Moxie для марсохода, использует эту технологию для разработки батареи. Устройство предназначено для временного хранения возобновляемых источников энергии

Чтобы обеспечить так называемый энергетический переход, то есть использование возобновляемых источников энергии вместо ископаемых, необходимо найти возможности для хранения электроэнергии в больших масштабах. Рассматривается возможность широкомасштабного использования аккумуляторов для электромобилей с двунаправленной зарядкой, а также огромных систем литий-ионных аккумуляторов.

Команда стартапа. Изображение: Noon EnergyБывший исследователь НАСА Крис Грейвс работает над супербатареей, которая может произвести революцию в долговременном хранении энергии. Специалист разрабатывал устройство Moxie для марсохода Perseverance, которое преобразует углекислый газ из марсианской атмосферы в кислород. В ходе разработки Moxie Грейвсу пришла в голову идея использовать эту технологию для создания способа дешевого и эффективного хранения энергии в течение более длительных периодов времени.

Шесть лет назад Грейвс учредил стартап Noon Energy для дальнейшего развития технологии, позволяющей сделать возможным создание больших аккумулирующих электростанций. В ходе первого раунда финансирования стартап привлек три миллиона долларов.

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В течение чуть более года Noon Energy удалось увеличить емкость прототипа в лаборатории в 50 раз, что является необходимым условием для того, чтобы в дальнейшем все это работало в больших масштабах.

Поступило дополнительное финансирование в размере $28 млн. Количество сотрудников планируется утроить, сообщает Canary Media.

Но как работает технология, разработанная Грейвсом и его сотрудниками? Углеродно-кислородная батарея накапливает энергию, расщепляя CO2 на углерод и кислород. Чтобы восстановить энергию, углерод окисляется. Грейвс объяснил, что используемые материалы настолько дешевы, что придется платить по сути только за резервуары, в которых они хранятся.

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Грейвс также надеется, что сможет превзойти других конкурентов, таких как Form Energy. Согласно Noon Energy, решение может быть готово к выходу на рынок всего через год.