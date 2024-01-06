Лодки с дистанционным управлением теперь оснащены ракетными установками (огнеметами).

Украинская армия использует дистанционно управляемые катера-камикадзе с сентября 2022 года. С тех пор лодки постоянно дорабатывались. Они изготовлены из материала, который трудно обнаружить радиолокационными системами, почти не выступают из воды и оснащены современными системами навигации и связи.

Изображение из открытых источниковСовсем недавно грузоподъемность взрывчатого вещества была увеличена со 108 до 850 килограммов. И, как сообщают различные СМИ, лодки-камикадзе теперь даже оснащены ракетными установками (огнеметами), которые могут стрелять разрушительными термобарическими (или их еще называют аэрозольными) бомбами.

Изображение из открытых источниковНовейшие модели дистанционно управляемых катеров под названием «Морской малыш» (Sea baby) имеют до 6 ракетных установок РПВ-16 (аналог советского огнемета РПО-А «Шмель»), установленных в кормовой части. На некоторых лодках на корме установлено только 4 таких огнемета.

Стреляющие из них так называемые «термобарическое бомбы» способны нанести огромный ущерб даже укрепленным целям с помощью огромной ударной волны и взрыва. Недостатком реактивных установок РПВ-16 является то, что они могут вести огонь только из неуправляемого оружия. Неизвестно, применяла ли Украина уже подобные аэрозольные бомбы против российского Черноморского флота.