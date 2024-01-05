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Из-за сильного шторма незадолго до начала Нового года в австралийском штате Квинсленд произошло отключение электроэнергии. Это серьезно повлияло на 11-летнего сына Кристи Холмс. В ожидании трансплантации почки он пользуется аппаратом для диализа. Если бы в семье не было электромобиля с двунаправленной зарядкой, мальчика пришлось бы везти в больницу Брисбена во время урагана.
«Это было необходимо только на одну ночь, но батареи электрокара хватило бы на четыре дня, потом нам пришлось бы где-то подзаряжать машину», — рассказала Кристи Холмс изданию Guardian.
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Двунаправленная зарядка также принесла пользу другим жителям Квинсленда во время отключения электроэнергии. Некоторые владельцы электромобилей предлагали помощь соседям, в том числе открывали электрические ворота гаражей, которые нельзя было открыть механически.Марка машины Кристи Холмс не упоминается, поэтом вряд ли этот случай был связан с рекламой электрокара.