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В прошлом китайские военные уже воссоздали на песке в комплексе в пустыне Такла-Макан несколько кораблей, построенных именно по американским типам. Последний пример, который сейчас вызывает ажиотаж, — это своего рода манекен или модель верхней части авианосца «Джеральд Р. Форд» в масштабе 1:1.
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Новый объект был сфотографирован с околоземной орбиты компанией Planet Labs 1 января. На снимке видна черная, возможно, асфальтированная площадка, которая точно соответствует очертаниям авианосца США.
Конструкция на корабле в форме башни стоит точно так же, как и на «Джеральде Р. Форде». Кроме того, были отмечены точные положения четырех авиационных катапульт корабля.
Вокруг модели авианосца расположены мачты, которые должны быть радиолокационными отражателями. Они должны точно воссоздать радиолокационную сигнатуру корабля. Общая конструкция может быть использована, в частности, для испытаний радиолокационных систем самонаведения оружия, датчиков, средств защиты и средств радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что работа над новым гигантским манекеном началась в ноябре 2023 года. Ранее существовали уменьшенные версии американского авианосца. Помимо авианосца, в пустыне есть и другие макеты военных кораблей США, в том числе эсминцы типа «Арли Бёрк».
Доступные в настоящее время модели представляют собой явное дальнейшее развитие по сравнению с громоздкими прямоугольными фигурами, которые существуют уже долгое время. Они показывают, что армия Китая прилагает большие усилия для подготовки к вооруженному конфликту с США.