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kosmos_news
Китай репетирует атаку на американский авианосец с помощью гигантской модели
В пустыне для отработки атак на авианосец была воссоздана полноразмерная верхняя часть военного корабля США «Джеральд Р. Форд».

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В прошлом китайские военные уже воссоздали на песке в комплексе в пустыне Такла-Макан несколько кораблей, построенных именно по американским типам. Последний пример, который сейчас вызывает ажиотаж, — это своего рода манекен или модель верхней части авианосца «Джеральд Р. Форд» в масштабе 1:1.

Изображение: REUTERS / U.S. NAVAL FORCES CENTRAL COMMAN 

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Новый объект был сфотографирован с околоземной орбиты компанией Planet Labs 1 января. На снимке видна черная, возможно, асфальтированная площадка, которая точно соответствует очертаниям авианосца США.
Конструкция на корабле в форме башни стоит точно так же, как и на «Джеральде Р. Форде». Кроме того, были отмечены точные положения четырех авиационных катапульт корабля.
Изображение: 2024 PLANET LABS INC.Вокруг модели авианосца расположены мачты, которые должны быть радиолокационными отражателями. Они должны точно воссоздать радиолокационную сигнатуру корабля. Общая конструкция может быть использована, в частности, для испытаний радиолокационных систем самонаведения оружия, датчиков, средств защиты и средств радиоэлектронной борьбы.
Сообщается, что работа над новым гигантским манекеном началась в ноябре 2023 года. Ранее существовали уменьшенные версии американского авианосца. Помимо авианосца, в пустыне есть и другие макеты военных кораблей США, в том числе эсминцы типа «Арли Бёрк».
Доступные в настоящее время модели представляют собой явное дальнейшее развитие по сравнению с громоздкими прямоугольными фигурами, которые существуют уже долгое время. Они показывают, что армия Китая прилагает большие усилия для подготовки к вооруженному конфликту с США.

#китай #военная техника #корабль #авианосец
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