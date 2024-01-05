НАСА финансирует 14 смелых проектов, которые могут быть использованы в будущих миссиях. Например, речь идет о самолете, который можно использовать для исследования Титана, спутника Сатурна.

В рамках программы НАСА Innovative Advanced Concepts американское космическое агентство выбирает ряд концепций, которые кажутся революционными и имеют все необходимое для запуска будущих миссий.

Фото: Joe Skipper / ReutersНАСА выбрало 14 проектов, на которые оно выделяет в общей сложности $175 000. Это первый этап финансовой поддержки проектов, большинство из которых все еще находятся на ранних стадиях разработки.

Одним из выдающихся проектов является Titanair, придуманный Куинном Морли из технологического инкубатора Planet Enterprises штата Вашингтон. Речь идет о гидросамолете, который, как сообщается, может двигаться как в плотной атмосфере, так и в водах Титана, спутника Сатурна.



Пеллетно-реактивный двигатель для быстрого перемещения



Идея реактивного двигателя на пеллетах, которую продвигает Артур Давоян из Калифорнийского университета, тоже звучит очень интересно. Этот тип двигателя должен позволить перемещать тяжелые космические корабли весом в тонну в космосе.

Если космическому зонду «Вояджер-1» потребовалось 35 лет, чтобы достичь так называемой гелиопаузы, то есть внешнего предела нашей Солнечной системы, с новым двигателем должно быть возможно сделать это примерно за три года. Гелиопауза находится на расстоянии не менее 15 миллиардов километров от Земли.

Другими проектами, которые теоретически могут помочь НАСА в будущих миссиях, являются разработка особых материалов для зданий на Марсе или трубопроводы, которые должны транспортировать кислород между будущими лунными базами.