Мощные инфракрасные камеры космического телескопа Джеймса Уэбба свидетельствуют о так называемой постоянной Хаббла.

Скорость расширения Вселенной называется «постоянной Хаббла». Под так называемым напряжением Хаббла астрофизики подразумевают явление, при котором измерения «постоянной Хаббла» не приводят к однозначному значению.

Изображение из открытых источников



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Это объяснялось оптическими ограничениями, технически присущими телескопу Хаббла, который в основном использовался для определения постоянной. Кроме того, небесные тела, особенно подходящие для измерений, находятся от Земли слишком далеко.

Адам Рисс из Университета Джонса Хопкинса объясняет это явление: сверхяркие звезды помогают в измерениях, но они очень далеко находятся.

Он имеет в виду особый класс звезд, так называемые переменные цефеиды. Они за сотню лет зарекомендовали себя как наиболее подходящие для измерения расстояний объекты.

Эти звезды исключительно яркие. Они светят с силой, превышающей силу Солнца в 100 000 раз. Они также пульсируют, что позволяет рассчитать их относительную светимость.

Вот почему они являются стандартным инструментом для измерения расстояний до галактик, находящихся на расстоянии не менее 100 миллионов световых лет.

Рисс и его исследовательская группа возлагали большие надежды на использование телескопа Уэбба (JWST), особенно потому, что его инфракрасные инструменты могут видеть сквозь облака газа и пыли, которые могут находиться в пределах прямой видимости. Телескоп Хаббл, который используется с 1990 года, этого сделать не может.

То, что осенью уходящего года подтвердил JWST, на первый взгляд кажется непримечательным. Предыдущие измерения «постоянной Хаббла» оказались весьма точными.

Хотя теперь с помощью более точных измерений можно подтвердить, что Вселенная расширяется быстрее, чем ожидалось, новые измерения по-прежнему не дают подсказки, почему это так. Даже с использованием обычных компьютерных моделей исследованиям пока не удалось дать объяснение.