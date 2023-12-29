Основатель Microsoft Билл Гейтс в этом году подробно изучил потенциал искусственного интеллекта (ИИ). В своем прогнозе на 2024 год основатель Microsoft объясняет, чего ожидает от ИИ.

Билл Гейтс подвел итоги 2023 года в своем блоге Gatesnotes и поделился своими прогнозами на 2024 год. Основатель Microsoft и мультимиллиардер постоянно уделяет внимание теме искусственного интеллекта.

Изображение: Википедия



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Ранее Гейтс сделал несколько публичных заявлений о возможных потрясениях, вызванных использованием ИИ. Например, он ожидает социальных потрясений из-за развития ИИ. При этом, Гейтс видит в этой технологии много возможностей.

Он считает, что в будущем ИИ сделает возможной трехдневную неделю. В октябре Гейтс заявил, что ИИ, вероятно, раскроет свой полный потенциал только через пять лет, а затем произведет революцию в секторе здравоохранения и сыграет роль в борьбе с изменением климата.

2023 год дал человечеству представление о том, как ИИ изменит будущее. Например, какие рабочие места может занять ИИ и в каких сферах может помочь.

Гейтс убежден, что ИИ улучшит доступ к образованию. Он считает, что с помощью ИИ с неравенством в мире можно и дальше успешно бороться.

По прогнозам технических специалистов, ИИ будет использоваться большей частью населения в таких странах, как США, всего через 18–24 месяца. В африканских странах для этого потребуется немного больше времени.

По словам Гейтса, одной из наиболее важных областей применения ИИ является медицинский сектор, например, когда речь идет о разработке лекарств и вакцин. ИИ также может помочь в диагностике заболеваний и рекомендовать оптимальные методы лечения. Соответствующие инструменты должны быть адаптированы к тем, кто действительно будет их использовать.

По словам Гейтса, в 2024 году он будет много думать о том, как можно использовать ИИ для разработки революционных технологий, которые затем смогут быстро дойти до тех, кто в них остро нуждается.