Складные смартфоны постепенно завоевывают рынок. Но они все равно стоят больших денег. Согласно отчету, Samsung предложит складной смартфон по относительно невысокой цене.

У Samsung есть компактные раскладушки, которые трансформируются в смартфон обычного размера. У них есть одна общая черта: они очень дорогие.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip3 8. Изображение из открытых источников

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Например, самая дешевая конфигурация Galaxy Z Flip 5 стоит $1199. На торговых площадках их можно найти за $900. По данным Android Authority, Samsung хочет еще больше снизить цены на будущие устройства.

Компания планирует выпустить дешевое складное устройство в ценовом диапазоне от $400 до $500.

Институт маркетинговых исследований Trendforce также сообщает о предстоящих бюджетных складных телефонах. Аналитики полагаются на информацию из цепочки поставок. Соответственно, Samsung планирует выпустить несколько смартфонов среднего класса со складными экранами. Компания хочет сделать этот класс устройств доступным для всех потребителей.

Samsung уже много лет выпускает дешевые модели серии S и A. Покупатели Galaxy A54 по-прежнему получают дисплей Super AMOLED с максимальной частотой обновления 120 Гц, тройную камеру и 5G по низкой цене.

Кстати, Motorola показала на примере Moto Razr 40, что складные устройства не обязательно должны быть дорогими: складной смартфон поступил на рынок Европы по цене 899 евро, но сейчас доступен по цене от 649 евро.

За небольшую сумму есть и устройства поменьше. У них не процессор Qualcomm 8-й серии, а Snapdragon 7 Gen 1. Но даже дешевое устройство Samsung вряд ли запустится с самым быстрым чипом.