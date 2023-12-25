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kosmos_news
На Рождество НАСА опубликовало красивое изображение созвездий в форме ёлки
Опубликовано новое изображение звездного скопления от НАСА. У этого образования потрясающе красивая структура.

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Обнаруженное в конце XVIII века звездное образование NGC 2264 с его рассеянной туманностью в видимом свете напоминает гигантскую перевернутую новогоднюю (ну или рождественскую) ёлку. Как раз к Рождеству НАСА опубликовало новые картинки структуры.

Изображение: picture alliance / newscom | JOE MARINO

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Новая картинка составлена из изображений рентгеновского телескопа «Чандра», через который видны синие и белые звезды, и телескопа WIYN в Национальной обсерватории Китт-Пик в американском штате Аризона. Использовались инфракрасные данные миссии космического наблюдения Two Micron All Sky Survey.  
Благодаря взаимодействию и повороту изображения на 160 градусов звездное скопление выглядит как зеленая рождественская елка со множеством ярких огней.

Изображение: NASA/CXC/SAO

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В анимационной версии, которой НАСА поделилось через X, голубые молодые звезды начали мигать. Несколько лет назад астрономы обнаружили еще одно интересное расположение молодых звезд внутри скопления NGC 2264, напоминающее снежинку.

#космос #наса #астрономия
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