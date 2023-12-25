Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Новый клиент Outlook отправляет данные доступа к электронной почте в Microsoft
Новый бесплатный персональный информационный менеджер Outlook заменяет старую почтовую программу на компьютерах с Windows, а также предназначен для замены классического сервиса Outlook. Программа отправляет данные доступа к электронной почте в Microsoft.

реклама

После обновления Windows 11 появился новый клиент Outlook, призванный заменить старую почтовую программу. Однако пользователям следует с осторожностью подходить к продукту. При его использовании Microsoft перенесет данные доступа IMAP и SMTP в почтовые учетные записи, а также все электронные письма на серверы Microsoft. Это позволит корпорации читать все электронные письма, даже если пользователь вернется к другому почтовому клиенту.

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency

реклама


В новом Outlook указано, что данные доступа необходимо отправить в Microsoft. Если добавить в Outlook учетную запись электронной почты, не принадлежащую корпорации, появится сообщение со ссылкой на статью поддержки. Если у пользователя есть учётка Gmail или Yahoo, Outlook синхронизирует почту с облаком Microsoft.
Невозможно избежать синхронизации и в версиях Outlook для Android, iOS и Mac. Таким образом, почтовый клиент связывает электронные письма, календари и контакты между провайдером электронной почты и серверами Microsoft. Например, Microsoft также может получить доступ к контактам Google и данным календаря Google. В статье Microsoft оправдывает передачу данных, предоставляя функции, которые не могут предложить другие поставщики. Помимо прочего, Outlook хочет сортировать входящие сообщения по релевантности.
Microsoft продвигает Outlook не только в Windows 11, но и в старом клиенте Outlook. Однако сначала необходимо отказаться от почтового приложения Microsoft. Календарь также будет интегрирован в новый Outlook — но не раньше 2024 года. Новая версия еще не до конца разработана.

#microsoft #электронная почта #outlook
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft продолжит работу над гарнитурой смешанной реальности HoloLens для армии США
Глава Activision Blizzard покинет студию спустя 32 года работы
Аналитики опасаются, что высокие требования Windows 11 спровоцируют утилизацию миллионов старых ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Неисправность верхней ступени РН Alpha привела к выводу полезной нагрузки на нерасчетную орбиту
9
Начались испытания нового оптического разведывательного комплекса «Гранат»
2
Самый длинный мост на скоростном маршруте Казань – Екатеринбург – Тюмень откроют в 2024 году
1
В Европе более 50 заводов по производству удобрений были закрыты из-за роста цен на газ
6
Китай создал материал, который маскирует ракету под пассажирский самолет
9
В Балтийском море начались испытания подводной лодки «Великие Луки»
+
На Ozon найдены поддельные SSD – накопитель XiaomiSSD-DK006 ёмкостью 32 Тб стоит всего 1800р
24
Москитный флот Украины стал ещё меньше – "Ланцет" выследил и утопил бронекатер "Гюрза"
1
На Украине показали кадры с места массового хранения уничтоженных в ходе контрнаступа БМП Bradley
+
В Rheinmetall подтвердили намерение выпускать 400 танков KF51 Panther на территории Украины
6
Немецкие фермеры отказываются делиться деньгами с Украиной и обещают массовую забастовку 8 января
6
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
4
Продуктовые воры в Британии выходят на новый уровень – за 2023г магазины потеряли $1.3 млрд
1
Hyundai наконец-то продает серийные версии своего концепта N Vision 74
+
Rocket Lab выиграла контракт на 515 млн долларов на создание 18 спутников для правительства США
+
Раскрыты характеристики камер Xiaomi 14 Ultra
+
Новые Toyota Land Cruiser раскупили за полчаса
+
Американские аналитики назвали главные минусы всех истребителей пятого поколения: Су-57, F-35 и J-20
3
В Rheinmetall заявили о стремлении возродить украинский военно-промышленный комплекс
+
В Чили прибывают зеркальные сегменты крупнейшего в мире оптического телескопа
+

Популярные статьи

10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 10
1
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
127
Решаю характерную для Linux проблему отсутствия каталога "Program Files"
63
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Декабрь)
125
Почему я играю только в пиратские игры и не собираюсь возвращаться на лицензионный контент
108
Краткий обзор бюджетной мышки Acer OMW120
1
"Мятежная Луна" - Я тоже хочу быть "Звездными войнами" - краткий обзор посредственного фильма
2
Китайские рыбаки выложили в сеть видео секретной стелс-субмарины НОАК с наклонным парусом
1
Рассказ о том, как трейлер GTA VI вызвал волны любви и ненависти во всем мире
9
Человеческие сперматозоиды нарушают 3-й закон Ньютона — PRX Life
2

Сейчас обсуждают

Я - Константин
07:39
Ну так оно давно изобретено и описано в виде "Содома и Гоморра", как в известном анекдоте "я вас ук на этот корабль три года собирал". Так сшания почти собрана, уже скоро и цикл прервётся.
Искусственный интеллект уже используется в США для открытия новых лекарств
Я - Константин
07:37
Я думаю будет искать оптимальное выкачивание денех у платёжеспособного. А всё остлаьные рассказы как байки о ВВП, а как до дела. То единственный ВВП настоящий на планете это Владимир Владимирович ;) ...
Искусственный интеллект уже используется в США для открытия новых лекарств
Я - Константин
07:35
Все старые уже изобрели, как айфон ? ;) Лохи заждались названий новых ? Ну сразу слоган дарю "лечись по другому". А да видимо новые лекарства у них такие "отращивание писюна после смены пола" ;) Где м...
Искусственный интеллект уже используется в США для открытия новых лекарств
Илья Ковалёвъ
07:28
Не согласен. Повышение текстур и разрешения до максимально возможных у меня всегда в приоритете. Между 4к без ртх и 1440р с ртх всегда выбираю первое - и красивее и ФПС проседает меньше
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Илья Ковалёвъ
07:20
А я вот реально жалею что 4070 взял в своё время. Сама карта норм. Но выкидывать ценник в 600$ за такую немощную поделку это перебор. Там и 450$ уже реально перебор. А так была бы норм
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
Влад Парыгин
07:19
ПаЦриоты плотили долг СССР. Теперь гуляют на свои.
Россия проведёт летно-конструкторские испытания ракеты-носителя нового поколения «Ангара-А5»
Алекс Федор
07:19
"трассировка лучей не стоит того, чтобы ради неё терять до половины кадров в секунду" а "Ультра" того стоят? Все таки RTX дает картинке намного больше.
5 видеокарт NVIDIA, которые я не советую покупать в 2023г – в чём причина, и есть ли вообще выбор
ManLee
07:00
Горшочек, не вари !!!
В сети появилась фотография нового разъема LGA 4710 от Intel
ManLee
06:59
Ну значит скоро войне конец... люди закончатся
Украинский генерал признал, что добровольцы для службы в ВСУ закончились
antagonist
06:56
Почему бы не продолжить использовать привычные 6+2pin? Там же один 8 контактный разъём на стандартных проводах 18awg длиной 1м имеет суммарное сечение 6,5 мм2 и может пропустить под 180А или почти 200...
Seasonic советует при установке RTX 4090 предварительно прогреть кабель феном
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем