Новый бесплатный персональный информационный менеджер Outlook заменяет старую почтовую программу на компьютерах с Windows, а также предназначен для замены классического сервиса Outlook. Программа отправляет данные доступа к электронной почте в Microsoft.

После обновления Windows 11 появился новый клиент Outlook, призванный заменить старую почтовую программу. Однако пользователям следует с осторожностью подходить к продукту. При его использовании Microsoft перенесет данные доступа IMAP и SMTP в почтовые учетные записи, а также все электронные письма на серверы Microsoft. Это позволит корпорации читать все электронные письма, даже если пользователь вернется к другому почтовому клиенту.

Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency

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В новом Outlook указано, что данные доступа необходимо отправить в Microsoft. Если добавить в Outlook учетную запись электронной почты, не принадлежащую корпорации, появится сообщение со ссылкой на статью поддержки. Если у пользователя есть учётка Gmail или Yahoo, Outlook синхронизирует почту с облаком Microsoft.

Невозможно избежать синхронизации и в версиях Outlook для Android, iOS и Mac. Таким образом, почтовый клиент связывает электронные письма, календари и контакты между провайдером электронной почты и серверами Microsoft. Например, Microsoft также может получить доступ к контактам Google и данным календаря Google. В статье Microsoft оправдывает передачу данных, предоставляя функции, которые не могут предложить другие поставщики. Помимо прочего, Outlook хочет сортировать входящие сообщения по релевантности.

Microsoft продвигает Outlook не только в Windows 11, но и в старом клиенте Outlook. Однако сначала необходимо отказаться от почтового приложения Microsoft. Календарь также будет интегрирован в новый Outlook — но не раньше 2024 года. Новая версия еще не до конца разработана.