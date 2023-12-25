Подводная лодка класса 039С «Юань» была замечена, судя по всему, по пути на испытательную миссию.

Самой современной субмариной Китая считается лодка типа 039С (класс «Юань»). Информации о судне и изображений подводной лодки пока мало. Тем не менее новый подводный аппарат вызывает большой интерес у военных специалистов и экспертов благодаря своему высокотехнологичному оборудованию.

В конце декабря 039C была замечена в Восточно-Китайском море и, судя по всему, была снята экипажем рыболовного судна. Фотографии быстро распространились, особенно в китайской соцсети Weibo.

Источник изображения: PLA



Вскоре после этого военные Китая опубликовали официальные изображения 039C в неизвестном месте - на фото выше. Судя по фото, субмарина направляется к испытательной миссии. Около месяца назад появились первые новости о высокотехнологичной подводной лодке. Субмарина, как сообщалось, должна обладать свойствами малозаметности.

Стелс-свойства подводной лодки могут сделать ее оптимальной для специальных операций, когда необходимо подняться на поверхность, например, для эвакуации спецназа.

Предполагается, что 039C будет эксплуатироваться в качестве истребителя, подобно своим предшественникам. Скорее всего, субмарина оснащена торпедами и подводными противокорабельными ракетами.