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kosmos_news
В открытом море замечена новая китайская подводная лодка-невидимка
Подводная лодка класса 039С «Юань» была замечена, судя по всему, по пути на испытательную миссию.

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Самой современной субмариной Китая считается лодка типа 039С (класс «Юань»). Информации о судне и изображений подводной лодки пока мало. Тем не менее новый подводный аппарат вызывает большой интерес у военных специалистов и экспертов благодаря своему высокотехнологичному оборудованию.
В конце декабря 039C была замечена в Восточно-Китайском море и, судя по всему, была снята экипажем рыболовного судна. Фотографии быстро распространились, особенно в китайской соцсети Weibo.
Источник изображения: PLA 

Вскоре после этого военные Китая опубликовали официальные изображения 039C в неизвестном месте - на фото выше. Судя по фото, субмарина направляется к испытательной миссии. Около месяца назад появились первые новости о высокотехнологичной подводной лодке. Субмарина, как сообщалось, должна обладать свойствами малозаметности.
Стелс-свойства подводной лодки могут сделать ее оптимальной для специальных операций, когда необходимо подняться на поверхность, например, для эвакуации спецназа.
Предполагается, что 039C будет эксплуатироваться в качестве истребителя, подобно своим предшественникам. Скорее всего, субмарина оснащена торпедами и подводными противокорабельными ракетами.

#китай #военная техника #подводная лодка #субмарина
7
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