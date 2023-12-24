Искусственный интеллект проанализировал работу художника Рафаэля и определил, что она не написана мастером целиком. Эксперты ранее это подозревали, но ИИ всё равно преподнес сюрприз.

Недавно исследователи сделали интересное открытие: картина известная Рафаэля была написана не им одним. Ученые использовали специальный искусственный интеллект (ИИ), обученный распознавать работы Рафаэля.

По словам исследователей, этот ИИ может работать с точностью 98%. Они полагают, что некоторые элементы на полотне могли быть нарисованы учениками великого художника. Ученые проанализировали особенности стиля Рафаэля для обучения ИИ. Он научился распознавать стиль гения.

Используя этот ИИ, исследователи обнаружили, что картина «Мадонна с розой» не была полностью создана Рафаэлем.

Мадонна с розой. Источник: Википедия





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Когда исследователи предоставили ИИ отдельно изображение Мадонны, инструмент начал сомневаться в первоначальных выводах (дело в том, что ИИ дает только однозначный результат: либо это картина Рафаэля, либо нет.). Поэтому ученые начали сканировать отдельные части изображения. ИИ подтвердил, что большинство частей картины принадлежат Рафаэлю. Но, по данным ИИ, лицо Иосифа (мужчина слева сверху на картине), похоже, было нарисовано другим художником.

Ранее эксперты считали, что нижнюю часть картины, включая розу, написал другой художник, вероятно, ученик Рафаэля. Но ИИ уверен, что эту часть писал сам мастер.

Однако ИИ не смог определить, кто нарисовал лицо Иосифа. Эксперты подозревают, что ученики Рафаэля могли помогать ему.

В будущем этот ИИ поможет арт-индустрии лучше определять подлинность картин. Его используют не отдельно, а в сочетании с традиционными методами. Также есть планы научить ИИ распознавать стили других художников. Исследователи зафиксировали все подробности об ИИ в исследовании, опубликованном в журнале Heritage Science.