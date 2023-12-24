О новом дроне мало что известно, но, скорее всего, он будет очень похож на предыдущую модель.

Новый украинский беспилотник с реактивным двигателем, получивший название UJ-25 Skyline, похоже, впервые поступил на вооружение. Многие подробности неизвестны. Однако у него есть потенциал для достижения своих целей гораздо быстрее, чем у винтовых дронов. Российским войскам будет труднее защищаться.

UJ-25 Skyline врезался в жилой дом. Изображение: X (Twitter)



В Твиттере появились изображения беспилотника, врезавшегося в крышу дома в городе Бердянск. Точная цель дрона неясна; возможная боеголовка не взорвалась. Бердянск — важный портовый город на Азовском море, который в прошлом подвергался атакам украинских войск.

Конструкция UJ-25 Skyline, скорее всего, будет основана на UJ-23 Topaz, который Украина использует в качестве учебного беспилотника. Но, как сообщает The Warzone, его также можно настроить для разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Чем UJ-25 отличается от UJ-23, неизвестно. Оба имеют одинаковую базовую форму: основной корпус, напоминающий ракету, V-образное хвостовое оперение и расположенные сверху воздухозаборники в задней части фюзеляжа, которые питают один небольшой турбодвигатель. Оба дрона кажутся примерно одинакового размера.

На сайте производителя «Укрджет» также нет информации об UJ-25. Тем не менее компания предоставляет некоторые подробности о UJ-23. Максимальная скорость составляет 800 км/ч, крейсерская скорость — 600 км/ч. Дрон может оставаться в воздухе до 90 минут.

UJ-23 предназначен для ручного управления по прямой видимости, но его также можно настроить на следование по заранее запрограммированному маршруту. Кроме того, ему не нужна взлетно-посадочная полоса.

В качестве учебно-разведывательного дрона Topaz может приземляться на парашюте и использоваться повторно. Максимальный боевой радиус за одну миссию (туда и обратно) составляет около 400 километров. UJ-23 может нести около 10 килограммов полезной нагрузки, а также может быть оснащен боеголовкой.

UJ-25 мог бы использоваться и для радиоэлектронной борьбы, если бы был оснащен соответствующей системой. Даже в качестве пассивной приманки Skyline может сбить с толку силы противника, отвлечь их внимание от реальных атак дронов, крылатых ракет или даже обманом заставить их развернуть ценные зенитные боеприпасы.