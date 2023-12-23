Новая технология «Золотая вуаль» заставляет ПВО воспринимать ракету как пассажирский самолет.

Китай разработал новую стелс-технологию, которая маскирует крылатые ракеты под пассажирские самолеты, чтобы обойти системы ПВО. Технология называется «Золотая вуаль» и считается относительно недорогим вариантом для маскировки ракет.

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Эта защитная система состоит из тонких позолоченных металлических нитей, образующих сложную сеть. В ходе лабораторных испытаний было доказано, что эта сеть может значительно увеличить эффективную площадь рассеяния. Затем исследователи решили воссоздать радиолокационные сигнатуры некоторых самолетов, таких как Boeing 737 или Airbus A320.

«Золотую вуаль» можно рассматривать как аналог стелс-технологии. Вместо того, чтобы уменьшать заметность ракеты или самолета, защитная система увеличивает ее, создавая иллюзию безобидного самолета. По мнению исследователей, сеть можно раскрывать и складывать, как зонтик. Эта своего рода завеса в основном изготовлена из углеродного волокна, достаточно прочного для использования в военных целях.

Кроме того, материал для этой системы очень легкий; всё вместе весит всего один килограмм и также может использоваться на кораблях и наземной технике. Однако исследователи отмечают, что массовое производство «Золотой вуали» неизменно высокого качества пока затруднительно. Но автоматизация должна решить проблемы.

США также используют радиолокационные отражатели на некоторых ракетах, благодаря чему ракеты и беспилотные летательные аппараты на экранах радаров выглядят как самолеты. К ним относится беспилотный радиолокационный дрон-ловушка ADM-16 MALD. Он должен быть в состоянии имитировать радиолокационную сигнатуру не только пассажирского самолета, но и обычного истребителя, такого как F-15 или F-15.

Кроме того, самолеты-невидимки американских вооруженных сил, такие как бомбардировщик B2 или F-22, имеют специальные съемные защитные системы и позволяют самолету стать видимым для гражданской диспетчерской службы, в то время как его истинная радиолокационная сигнатура большую часть времени остается скрытой.