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kosmos_news
Европа доверит SpaceX вывод на орбиту секретных спутников Galileo
Американская аэрокосмическая компания SpaceX и Европейское космическое агентство (ЕКА) заключили соглашение, в рамках которого в 2024 году на орбиту будут отправлены четыре навигационных европейских спутника Galileo. При этом, Европа пытается не зависеть от США.

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Европейское космическое агентство поручило SpaceX запустить спутники Galileo. В следующем году компания Маска планирует провести два запуска, каждый с двумя спутниками на борту Falcon 9.

Фото: ESA/P. Carril

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Поскольку ЕКА эксплуатирует спутники только для ЕС, Европейская комиссия еще должна одобрить соглашение.
Поскольку первый полет Ariane 6 отложен до середины 2024 года, а в Европе в настоящее время больше нет ракеты-тяжеловеса, ЕКА приходится искать альтернативу.
После прекращения сотрудничества с Россией ЕКА больше не может полагаться на ракеты «Союз». Это означает, что альтернативы соглашению со SpaceX практически нет.
Парк Galileo в настоящее время состоит из 23 активных спутников на орбите. Спутниковая навигационная система является европейской альтернативой американской GPS. Таким образом Европа обеспечивает свою независимость от государств, имеющих собственные навигационные системы, таких как США, Китай и Россия.
Galileo в основном применяется военными объектами и службами безопасности. Систему можно использовать как для спасательных операций, так и для исследовательских проектов.
Европейская космическая отрасль полагается сейчас на разработки компании Peak Technology. Базирующаяся в Австрии компания считается настоящим лидером космических технологий. Она была основана в 2007 году и под руководством Дитера Гребнера специализируется на разработке и производстве легких конструкций, баков высокого давления, водородных баков, конструкций для ракет-носителей и спутников. Кроме того, компания привносит свой опыт и знания в области облегченных компонентов для Формулы 1, Формулы Е и 24-часовой гонки в Ле-Мане. В 2023 году в компании работают около 125 сотрудников.
В последние годы компания привлекла к себе внимание, приняв участие в проектах разработки ракеты Vega и спутниковой системы Европейского космического агентства Galileo, а также другими инновационными проектами космической техники, такими как внедрение энергонезависимого метеорологического буя, который использует, в частности, спутниковую технологию и может создавать точные данные.
Недавно Peak Technology добилась еще одного успеха: в ходе разработки новой опорной ступени для ракеты-носителя Ariane 6 компания смогла получить контракт на разработку и производство соответствующих гелиевых резервуаров.
Ariane 6 — это новая ракета-носитель, разработанная Ariane Group. Она выводит на орбиту спутники, которые используются для телекоммуникаций, наблюдения за Землей и навигации. С максимальной полезной нагрузкой в двенадцать тонн спутники могут быть позиционированы с высокой точностью. Частью привода являются гелиевые баллоны, которые снабжают гелием топливные баки объемом 260 литров при давлении более 400 бар.

#космос #spacex #спутники #galileo
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