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Чтобы не подвергать пожарных ненужной опасности при тушении огня, исследователи японского университета Тохоку разработали робота под названием Dragon Firefighter (можно перевести как «Дракон-борец с огнем»).
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Он состоит из подвижной части на колесах, подключаемой к пожарному шлангу и насосам или гидрантам, и летающей части, способной зависать над огнем и тушить возгорание сверху.
Принцип движения летающей части аналогичен принципу движения флайборда, который многим знаком по отдыху на море.
Струи воды под высоким давлением, направленные вниз, заставляют объект летать. Форсунки крепятся к 2 модулям, которые подключаются к трубке водяным шлангом длиной 3,6 метра. Dragon Firefighter был впервые представлен на Всемирном саммите роботов 2020 года в Фукусиме. На следующем видео показан принцип его работы (демонстрация начинается на 49:00).
С тех пор устройство было усовершенствованно, пишут инженеры в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Robotics and AI. Помимо прочего, были улучшены летные характеристики плавающей «шеи дракона» и увеличено на 50% давление воды. Это означает, что устройство обеспечивает большую дальность действия при тушении пожаров. Струи воды выбрасывают вниз 6,6 литров в секунду.
Результаты исследований команды доступны университетам и компаниям по всему миру для бесплатного использования.