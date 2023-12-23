Японские инженеры разработали устройство, способное зависать над источниками огня и тушить пожар. Его называют извергающим воду «летающим драконом».

Чтобы не подвергать пожарных ненужной опасности при тушении огня, исследователи японского университета Тохоку разработали робота под названием Dragon Firefighter (можно перевести как «Дракон-борец с огнем»).

Изображение: Tohoku University



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Он состоит из подвижной части на колесах, подключаемой к пожарному шлангу и насосам или гидрантам, и летающей части, способной зависать над огнем и тушить возгорание сверху.

Принцип движения летающей части аналогичен принципу движения флайборда, который многим знаком по отдыху на море.

Изображение из открытых источников





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Струи воды под высоким давлением, направленные вниз, заставляют объект летать. Форсунки крепятся к 2 модулям, которые подключаются к трубке водяным шлангом длиной 3,6 метра. Dragon Firefighter был впервые представлен на Всемирном саммите роботов 2020 года в Фукусиме. На следующем видео показан принцип его работы (демонстрация начинается на 49:00).



С тех пор устройство было усовершенствованно, пишут инженеры в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Robotics and AI. Помимо прочего, были улучшены летные характеристики плавающей «шеи дракона» и увеличено на 50% давление воды. Это означает, что устройство обеспечивает большую дальность действия при тушении пожаров. Струи воды выбрасывают вниз 6,6 литров в секунду.

Результаты исследований команды доступны университетам и компаниям по всему миру для бесплатного использования.