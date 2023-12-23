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ВМС США хотели иметь большую субмарину, способную перемещаться без экипажа, и поручили авиационной и оборонной компании Boeing производство таких XLUUV (сверхбольших беспилотных подводных аппаратов). Компания Boeing уже поставила первый образец под названием Orca. Это 25-метровый подводный дрон массой 80 тонн с дизель-электрическим гибридным приводом, который благодаря большому грузовому объему подходит для самых разнообразных применений.
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Как сообщает портал The Warzone, Orca может использоваться для установки подводных мин, радиоэлектронной борьбы, исследования дна океана или миссий по подводному наблюдению. Подводный аппарат может работать в высокоавтоматизированном режиме и непрерывно находиться в море в течение нескольких месяцев. Для связи с ВМС США мачта, содержащая, среди прочего, спутниковые антенны, может быть выдвинута на поверхность воды.
Благодаря гибридному приводу Orca при необходимости может перемещаться практически бесшумно. В отличие от маршевого винта, двигатель позволяет значительно снизить шум, чтобы аппарат оставался максимально незаметным для гидроакустики противника. Помимо подводных дронов типа Orca, ВМС США также используют машины поменьше, большого, среднего и малого размеров.
Аппараты большого размера ВМС заказывали 5 раз. Первоначально предполагалось, что они будут поставлены к концу 2022 года. Пандемия отложила планы. Военно-морской флот тратит $242 млн на XLUUV, а фактическая стоимость превысила первоначальный бюджет на 64%.