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Объем торговли на криптобирже Uniswap превысил $450 млрд за год
За 2023 год совокупная стоимость совершенных на платформе Uniswap свопов достигла $454 млрд. Нативный токен площадки также демонстрирует отличные результаты.

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Единорог криптовалютного рынка переживает бум: децентрализованная биржа Uniswap с ее токеном UNI постоянно фиксируют новые рекорды по различным показателям. Прежде всего, растет в цене сам токен, с помощью которого на DEX оплачиваются комиссии за транзакции. 

Источник: Википедия

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Токен ERC-20 на основе Ethereum вырос в цене в ходе осеннего ралли - с $3,9 в октябре до $6,38 к 23 декабря; за сутки актив прибавил еще 5%.
Это позволило криптоактиву приблизиться к двадцатке крупнейших криптовалют в мире с рыночной капитализацией $4,8 млрд.
С децентрализованной биржей дело, конечно, иное. Есть бесчисленное количество инвесторов, участников сообщества, членов команды и консультантов, владеющих токенами UNI, и нет ни одного учреждения, которое определяет рыночную стоимость монет.
На базе второго по популярности блокчейна в мире Uniswap в любом случае превратился в крупнейшего конкурента централизованным криптовалютным биржам, таким как Binance, Coinbase и Kraken. С ежедневным объемом торгов около $325 млн (на 22 декабря) Uniswap сейчас вообще входит в десятку крупнейших криптовалютных бирж, но еще не приближается к объемам, которые ежедневно проходят через системы Binance или Coinbase Pro. Лидерство за Binance, и Coinbase Pro, где торгуется больше токенов UNI, чем на самой Uniswap. За год объем торгов здесь превысил $450 млрд.
Uniswap с 2023 года добавила фиатные валюты к дополнению к уже торгуемым токенам ERC-20 на основе Ethereum. Стейблкоины, такие как Fei, Tether или USDC, торгуются особенно активно, и, конечно же, пользуются спросом многие токены из постоянно растущей вселенной DeFi.
DEX получила толчок развития, когда команда разработчиков выпустила на рынок новую версию Uniswap. Помимо прочего, это позволило проводить более дешевые транзакции - еще одна причина, по которой пользователи так активны на платформе. Комиссия с октября 2023 года составляет 0,15% на некоторые свопы.
Хотя Uniswap считается самым большим конкурентом централизованных бирж, это не самый большой по объему торгов маркетплейс.

#криптовалюты #биржа #токен #uniswap #uni
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